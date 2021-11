İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, gerçekleştirdiği sosyal içerikli çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Belediye, dar gelirli ailelere mensup ihtiyaç sahibi 50 çocuğa mont, ayakkabı ve kışlık ürünlerden oluşan giysi desteği sağlayarak bir kez daha yüzleri güldürdü. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber eşarp hediye etti. AK Partili Bağlar Belediyesi, sosyal desteklerle ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Belediyeye ait Gün Işığı Mağazası tarafından tespit edilen 50 çocuğa mont, ayakkabı ve kışlık elbiselerden oluşan giyim desteği sağlanarak havaların soğumaya başladığı bu günlerde okul çağındaki çocuklar sevindirildi. Giysi hediye paketlerini çocuklara takdim eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek her zaman ve her koşulda yanlarında olacaklarını ifade etti.



“Çocukların mutluluğu her şeye bedel”

Bugüne kadar 15 bine yakın ihtiyaç sahibi vatandaşa giysi konusunda destek sağladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, bunlar arasında çocukların önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, ”Sosyal belediyeciliği ön planda tutuyoruz. Bu yolla hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de gönüllere dokunuyoruz. İlk günden beri milletimizin içindeyiz. Milletimizle aramızda öyle bir bağ oluşmuş ki biz burada kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Sorunların ne olduğunu biliyoruz. Buna göre çözümler üretiyoruz. Binlerce vatandaşımıza mevsim koşullara göre giysi katkısı sunuyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek bizim için paha biçilmez bir gurur” dedi.



İmam Hatip Lisesi öğrencilerine eşarp hediye etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret ettiği Diyarbakır Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde ise kız öğrencilere anlamlı bir jest yaptı. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşerek okulda sürdürülen eğitim hakkında bilgi alıp öğrencilere eşarp dağıttı. İmam Hatip okullarının milli ve manevi gençliğin yetişmesine sağladığı katkılara vurgu yapan Başkan Beyoğlu, ”Buradan yetişen kızlarımız inşallah ülkemizin aydınlık geleceğinde önemli bir misyon üstleneceklerdir. Sizlere olan inancımız tamdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.