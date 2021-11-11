Pandemiye rağmen 22 bin 829 öğrenciye kurs verildi

Diyarbakır’da eğitime dost belediye olarak adından söz ettiren Kayapınar Belediyesi, pandemi koşullarına rağmen eğitime olan desteğini sürdürdü.

2 yılda kendisine bağlı Bilgievleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Kadın ve Evde Bakım biriminde başta eğitim olmak üzere açtığı diğer kurslarla binlerce öğrenciye hizmet veren Kayapınar Belediyesinin bu tavrı takdir topladı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’un Belediyenin eğitime olan desteğinin artırılması yönünde verdiği talimatıyla birlikte özellikle TYT, AYT ve LGS kurslarının yanı sıra yeni kütüphanelerde açıldı. Başta Cegerxwin Kültür Merkezindeki Şehit Öğretmen Neşe Alten ile mevcut kütüphanenin kapasitesi artırılarak, öğrencilerin istifade etmesine imkân sağlandı. Park 75’te de açılan kütüphaneden çok sayıda öğrenci yararlanıyor.



Günlük 250500 arasında öğrenci faydalanıyor

Yine Kayapınar Belediyesi’nin en büyük projeleri arasında yer alan Fuat Sezgin Kütüphanesi’nde 2 yıldır aktif olarak öğrenciler tarafından kullanılıyor. Günlük 250500 arasında öğrenciye ev sahipliği yapan Fuat Sezgin Kütüphanesi’nin hemen yanına yapılan Aziz Sancar Çocuk Kütüphanesi’nin de aktif hale gelmesiyle birlikte sayının artması bekleniyor.



289 branşta 22 bin 829 öğreni

Kayapınar Belediyesine bağlı 7 adet bilgi evi, 2 adet engelsiz yaşam merkezi, Cegerxwin Kültür Merkezi, Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi ile Kreş ve Gündüz Bakım Evinde ve Fuat Sezgin Kütüphanesinde 2019 ile 2021 yılları arasında açılan 289 kurstan 22 bin 829 öğrenci yararlandı.



Engelli öğrenciler de unutulmadı

Kayapınar Belediyesi Huzurevleri ve Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki açılan kurslardan 100’ü engelli, 185’i engelsiz olmak üzere 285 öğrenci yararlandı.

750 öğrenciye çeşitli branşlarda spor kurları verildi. Bu arada, belediyenin en büyük spor yatırımlarından biri olan Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinde açılan Yaz spor kursları kapsamında 750’ye öğrenciye voleybol, basketbol, futbol, hentbol ve tenis branşlarında 750 öğrenci kurs verildi.

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