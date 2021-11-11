Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

İHA

Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 801'inci gününde sürüyor. Evlat nöbetinde 801 günü geride bırakan aileler, teröre karşı, "Şehitlere saygı" adıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Hakİş Konfederasyonundan destek geldi.
Hakİş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Başkan Yardımcısı Burçin Ural ve Elif Temel, Hakİş ve Öz Gıda İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet İş Şube Başkanı Ercan Kahraman, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 801. gününde düzenledikleri yürüyüşte yalnız bırakmadı.
2019 yılında demir yürekli anaların başlattığı ve sonrasında onurlu babaların da dahil olduğu bu kutlu nöbetin temsilcilerini Hakİş Kadın Komitesi adına saygıyla selamladığını söyleyen Hakİş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, ”800 gündür sürdürülen bu haklı direnişin ilk günkü heyecan ve umutla devam ettiğini görüyoruz. Özelde 200 bin kadın üyesi, toplamda 750 bin üyesi ile Hakİş ailesinin temsilcileri olarak, bugün burada sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yönetim kurulumuz, sendikalarımız ve teşkilatımızla ile ailelerimizin mücadelesine destek veriyoruz. Nasıl ki evlat nöbeti başladığında Diyarbakır Annelerimizin yanında olduysak, bugün 801. gününde de ayni kararlılıkla buradayız. Ve bu direniş sürdüğü müddetçe de yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaçırılan her çocuğa kendi çocukları gibi üzülüp, geri dönen her çocuğa da kendi evlatlarına kavuşmuş gibi sevindiklerini söyleyen Zengin, ”Bizim de evlatlarımız var, bu acıyı bizler de en derinden yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, annelerimizin kararlığı ve sabrıyla, tüm evlatlarımız güvenli yuvalarına geri dönecektir. 33 evladımızın terörün pençesinden kurtulmasına sebep olan bu kutlu direniş, terör örgütü ile mücadelede büyük bir umut olmuştur. Bu hareket binlerce evladımızın kandırılmasını ve örgüte katılmasını da engellemiştir. Terör örgütünü bitirme aşamasına getirmiştir. Bizler bu çığlığın sesi olmak, annelerimizin gözündeki yaşı durdurmak, onlara umut olmak istiyoruz. Hakİş'li emekçi kadınlar olarak bu davanın takipçisiyiz. Takipçisi ve destekçisi olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Birliğimizi bozamayacaksınız”
HDP’ye çağrıda bulunan Zengin, ”Bu mücadele sadece buradaki annelerimizin değil tüm Türk halkının mücadelesidir. Birliğimiz gücümüzdür, birliğimizi bozamayacaksınız, devletimizi bölemeyeceksiniz, evlatlarımıza dokunamayacaksınız. Bu vatan ve bu bayrak bizim. Ant olsun ki sizleri tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemiye rağmen 22 bin 829 öğrenciye kurs verildi
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen 22 bin 829 öğrenciye kurs verildi
Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır
YEREL HABERLER Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş ...
Evlat eylemindeki aileler, şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi
YEREL HABERLER Evlat eylemindeki aileler, şehitlere saygı yürüyüşü ...
İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı
İzol'dan 4. kitap başarısı
YEREL HABERLER İzol'dan 4. kitap başarısı
Dicle ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
YEREL HABERLER Dicle ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
Evlat eyleminin 800'üncü gününde Şehitlere Saygı Yürüyüşü
YEREL HABERLER Evlat eyleminin 800'üncü gününde Şehitlere Saygı ...
Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet Kadın sürücü Songül Varan: "Yolcular bizi görünce argo kelime kullanmayıp nezaketli davranıyor"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet Kadın ...
Silvan’a bağlı 19 kırsal mahallenin su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Silvan’a bağlı 19 kırsal mahallenin su sorunu ...
Ek yerleştirmeyle üniversiteye kaydolan öğrencilere destek müracaatları başladı
YEREL HABERLER Ek yerleştirmeyle üniversiteye kaydolan öğrencilere ...
Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor
YEREL HABERLER Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için ...
Diyarbakır'da iki araç dönel kavşakta çarpıştı: 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki araç dönel kavşakta çarpıştı: 6 ...
Diyarbakır’da feci kaza: 6 yaralı Kavşaktan bir anda karayoluna çıkan otomobil kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci kaza: 6 yaralı Kavşaktan bir anda ...
Başkan Beyoğlu, ilk kez asfaltla tanışan caddede çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, ilk kez asfaltla tanışan caddede ...
Bağlar Belediyesi güneşli havayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi güneşli havayı fırsata çevirdi
Devegeçidi Piknik Alanında yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Devegeçidi Piknik Alanında yenileme çalışmaları ...
Yenişehir belediyesi ışık oldu
YEREL HABERLER Yenişehir belediyesi ışık oldu
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kütüphanesine bilgisayar hediye etti
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, şehit Fırat Yılmaz ...
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a bir tepki de evlat nöbetindeki şehit annesinden PKK’nın şehit ettiği Sami Çiftçi’nin annesi Necibe Çifti, Türkkan’a sert tepki gösterdi: “Küfür hepimize yapılmıştır, o bizi temsil etmiyor ve mecliste görmek istemiyoruz”
YEREL HABERLER İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a bir tepki de ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor Aileler, Atatürk’ü anarak, saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde ...
DİSKİ su depoları arası iletim hattında oluşan arızaya giderdi
YEREL HABERLER DİSKİ su depoları arası iletim hattında oluşan ...
Yerli ve yabancı turistlerin rotası Zerzevan
YEREL HABERLER Yerli ve yabancı turistlerin rotası Zerzevan
Diyarbakır’da jandarma 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da jandarma 1 ton 867 kilogram toz esrar ...
Evlat nöbetindeki aileler, saat 09.05´te Atatürk'ü andı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, saat 09.05´te Atatürk'ü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.