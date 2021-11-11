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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de 500 fidan toprakla buluştu

İHA

Yenişehir’de 500 fidan toprakla buluştu

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Dökmetaş İlköğretim Okulu bahçesine yetim, öksüz, otistik çocuklar ve ailelerinin katılımı ile 500 fidan dikti.
Yenişehir İlçe Belediyesi 511 Haziran Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında düzenlediği 'Sıfır Atık Bir Fidan' etkinliğinde belediyeye ambalaj atığı, plastik, cam şişe, kağıt veya bitkisel atık yağ getiren vatandaşların kendi adlarına veya aileleri adına 500 fidanı toprakla buluşturdu. Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe milli eğitim müdürü, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikimi ilçeye bağlı Dökmetaş İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Fidan dikim törende konuşan Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yetim, öksüz, otistik çocuklar ile ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencilerle beraber 500 fidan dikimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ’’Ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla ilçemizde fidan dikme çalışmalarımız devam etmektedir. Sadece okullarımızda değil ilçe sakinlerimizle birlikte oturdukları sitelere binlerce fidan dikimini sağladık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle de bu günkü etkinliğimizi geleceğimiz teminatı çocuklarımız ile birlikte yapmaktayız’’ dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Yenişehir İlçe Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından katılımcı çocuklar ve öğrenciler için Spor parkurlarında eğitmenler eşliğinde çeşitli dallarda spor müsabakaları, yüz boyama, palyaço animasyonu yapıldı.

Dökmetaş Ortaokulu’na yeni kütüphane
Fidan dikim programının ardından Dökmetaş Ortaokulu’na geçen Kaymakam Beşikci, Dökmetaş Ortaokulu Müdürü Tahsin Duman ve öğretmenler tarafından ilk kez oluşturulan okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Burada Dökmetaş Ortaokulu'na vermiş olduğu desteklerden dolayı Kaymakam Beşikci’ye öğretmenler tarafından ebru sanatı ile hazırlanan tablo hediye edildi.

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