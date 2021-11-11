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Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır (3)

DHA

Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır (3)


'100 YIL ÖNCESİNİN SORUNLARI TEKRAR KARŞIMIZDA'
Diyarbakır'da bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ziyaret ve açılışların ardından akşam saatlerinde gençlerle bir araya geldi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Şentop, gençlere Türkiye'nin yakın tarihi ile ilgili bilgiler verdi. 100 yıl önce yaşanan sorunların büyük ölçüde yine karşımızda olduğunu söyleyen Şentop, "1900'lerin başında hangi sorunlarla karşı karşıyaysak, benzer sorunlar aynı mahiyette tekrar karşımızda duruyor. Bunun bir sebebi şudur; rivayet edilir ki, Lozan Konferansından döndükten sonra heyet başkanı, ona murahhaz aza deniliyor; İsmet Paşa, verdiği bir mülakatta şunu söylüyor; 'Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık' diyor. Yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları çözdük, hallettik bundan sonra sorun kalmadı demiyor. 100 yıl kazandırdık demek ne demek; sorunları erteledik demek. Erbakan hoca da Lozan'a devre arası derdi. Yani Türkiye orada 100 yıl önce kendisine nefes aldıracak en azından sorunları erteleyecek, donduracak adımlar atmıştı. Nitekim bugün karşı karşıya olduğumuz şeyler 100 yıl öncesinin sorunları. Allah'a şükür Türkiye o zamanın Türkiye'si değil. O zaman cepheden cepheye koşan, ekonomik olarak büyük bir yıkım içerisinde olan bir devletimiz vardı. 1928'de nüfusumuz 13 milyondu, fakat bugüne geldiğimizde aynı sınırlar içindeyiz ama nüfusumuz 85 milyon. Günümüz dünyasında bunun değeri her zaman vardı ama şimdi yeni yeni daha da anlaşılır hale geliyor. Bilhassa genç nüfus çok kıymetli. Bunu nitelikli genç nüfus haline getirirsek dünyada benzeri bulunmayacak bir imkan bu" dedi.Emrah KIZILSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILSelim KAYA
2021-11-11 21:46:51

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