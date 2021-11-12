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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik’ten özel çocukların eğitimine katkı

İHA

Dicle Elektrik’ten özel çocukların eğitimine katkı

Dicle Elektrik tarafından Sur Özel Eğitim Meslek Okulu’nda yapımı tamamlanan Tarım Atölyesi ve Uygulama Serası Projesi düzenlenen törenle hizmete girdi.
Dicle Elektrik hizmet bölgesinde eğitime ve kültüre katkı sunmak için kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Sur Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde yapımı tamamlanan Tarım Atölyesi ve Uygulama Serası öğrencilerin hizmetine sunuldu. Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilen ve tüm giderleri Dicle Elektrik tarafından karşılanan Tarım Atölyesi ve Uygulama Serası’nın hizmete girmesi dolayısıyla bir tören düzenlendi. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın açılışını yaptığı törene Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter ve Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Erkan Demirci’nin yanı sıra okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış töreninde konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Tarım Atölyesi ve Uygulama Serası’nın özel çocukların eğitimindeki önemine dikkat çekerek, “Burası özel çocuklarımızın bölgede eğitim görebileceği alternatifi olmayan tek ve en kaliteli eğitim kurumu. Burada bugün itibariyle 46 çocuğumuz eğitim görüyor. Ancak aldığım bilgiye göre, önümüzdeki yıllarda bu sayı artacak ve 2023 yılında öğrenci sayısı 160’a ulaşacak. Bu da bu kıymetli okulumuza verdiğimiz desteğin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor” dedi.

“Bölgeden aldığımızı bölgeye vermeyi görev olarak görüyoruz”
Bölgeden aldıklarını yine bölgeye vermeyi görev olarak gördüklerini belirten Genel Müdür Yaşar Arvas, istihdam ve yatırım büyüklüğü açısından bölgenin en büyük ekonomik gücü olduklarına dikkat çekerek, “Sadece ticari anlayışla hareket etmiyoruz. Bölgemizin kalkınmasına, refahına, istihdamına katkı sunmayı görev addediyoruz. Bir yandan 8 bine yaklaşan çalışan sayımızla bölgenin en geniş istihdam imkanlarını sunarken, eğitim ve kültüre yönelik sosyal sorumluluk projelerimize de büyük önem veriyoruz” diye konuştu.
Genel Müdür Arvas, hizmet bölgesinde özelleştirmeden bu yana yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, yıllık bazdaki rekorun ise 2021 yılında kırılacağını söyledi. Bu yıl sonu itibariyle bölge genelinde 1,4 milyar liraya ulaşması beklenen altyapı ve şebeke yatırımından aslan payını 353 milyon lirayla Diyarbakır’ın aldığına dikkat çekti. Arvas, “Hizmet bölgemizde tüketicilerimizin daha kaliteli enerji alması için dağıtım şebekemizi sürekli güçlendiriyoruz. Yeni dönemde de hizmet bölgemizin her yerinde farklı sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürmeyi istiyoruz. Bölgenin en büyük ekonomik gücü olarak bölgeden aldığımızı bölgeye vermeyi bir görev olarak görüyoruz” diye konuştu.
Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter ise eğitime katkısından dolayı Dicle Elektrik’e teşekkür ederek, projenin dezavantajlı çocukların eğitimine yararlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Bedi Öter tarafından Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas’a bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Toprakla uğraşmanın terapi etkisi göz önünde bulunduruldu
Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Sur Özel Eğitim Meslek Okulu, 2019 yılında yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Okul hafif düzeyde zihinsel engelli ve hafif düzeyde otizm tanısı konulmuş öğrencilere mesleki eğitim veriyor. 16 dersliğin bulunduğu ve 13 uzman öğretmenin görevli olduğu okulda 46 öğrenci eğitim görüyor. Okulda lise düzeyinde akademik derslerin yanı sıra el sanatları, tarım ve konaklama hizmetleri gibi alanlarda dersler veriliyor. Öğrencilerin özellikle modern tarım, fidan yetiştiriciliği, bahçe bitkileri ve peyzaj gibi sektörlerde istihdam şartlarının genişliği nedeniyle rahatça üretime katılabilecekleri ön görülüyor. Okul sonrasında çalışma hayatına adapte olarak hayatlarını kazanmaları hedefleniyor. Öte yandan okul binası içinde yapımı gerçekleştirilen Tarım Atölyesi ve okul bahçesinde inşa edilen Uygulama Serası uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda projelendirildi. Projede tarım ve toprakla uğraşmanın terapi etkisi de göz önünde bulunduruldu.

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