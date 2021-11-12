Bakan Gül: Herkes mahkemelerde meramını istediği şekilde anlatabiliyor (2)



EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Eylem çadırında ailelerle tek tek görüşen Bakan Gül, annelere karanfil verdi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Gül, en büyük insan hakkı ihlalinin burada yaşandığını söyleyerek, uluslararası insan hakları savunucularının seslerinin çıkmamasının, tarihe düşülmüş manidar not olduğunu kaydetti. Annelerin çığlığının terörü bitireceğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Bugün Diyarbakır annelerimizi ziyaret ettik, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını getirdik ve annelerimizin yanında olduğumuzu ifade ettik. 801 gündür Diyarbakır annelerimiz, burada evlatlarımıza kavuşmak için yüksek sesle çığlıklarını duyuruyorlar. Bizler de devlet olarak, millet olarak yanlarındayız. Bu haklı feryatlarının daha yüksek sesle duyurulması için her türlü desteğimizi veriyoruz. Az önce annelerimizin bire bir hikayesini dinledim; 14, 15 yaşında evlatlar, hain terör örgütü PKK tarafından dağlara kaçırılıyor. Çocuk istismarından bahsedenler, burada en büyük çocuk istismarı var. 'Kadına şiddet' diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılacak en büyük şiddet, evlatlarından ayrı kalması değil midir? Burada aynı zamanda kadına yönelik en büyük şiddet vardır ve bunu annelerimiz dile getiriyorlar. Yine insan hakları savunucuları, bir annenin evladından ayrı kalması, en büyük insan hakkı ihlali değil midir? 14, 15 yaşında çocukların dağlara çıkarılması, kaçırılması bir insan hakkı ihlali değil midir, bir zulüm değil midir? Nerede dünyadaki insan hakkı savunucuları, nerede uluslararası insan hakları kurumları? Burada bir insan hakları ihlali, bir zulüm ortadadır ama ne çocuk ne insan hakları ne kadın savunucularının burada seslerinin çıkmaması da tarihe düşülmüş manidar bir nottur. Ben buradan, Diyarbakır'dan tüm dünya insan hakları mekanizmalarını, kurumlarını, savunucularını, eğer bu konuda samimilerse bu feryadı bu çığlığı duymaya davet ediyorum. Çocukların, evlatların yeri dağ değildir; annelerin kucağıdır, annelerin yanıdır. Bu çocukların okullarda olması lazım, bugün okul yolunda olması lazım; dağ yolunda değil. Bu konuda devletimiz tüm imkanlarıyla tüm kurumlarıyla annelerimizin yanındadır. Terörle mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Annelerimizin bu çığlığı terörü de bitirecektir. Kavuşan ailelerimiz var, inşallah diğerleri de kavuşacaktır. Ben annelerimize bu konuda haklı feryatlarında yanlarında olduğumuzu söylüyorum. Rabb'im tüm evlatlarımızı annelerinde, vatanlarında, ana ocağında, ana kucağında buluşturur. Biz devlet olarak da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu çalışmaları da kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."Mücahit CEYLANNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-11-12 13:21:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.