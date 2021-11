Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçeği aratmayan KBRN tatbikatı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçeği aratmayan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer gaz sızıntısı tatbikatı gerçeği aratmadı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katılımıyla hastane içerisinde yapılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tatbikatı gerçeği aratmadı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçeği aratmayan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tatbikatında senaryo gereği, hastanenin 3. katında bulunan ameliyathane birimi içerisinde bulunan sterilizasyon bölümünde çalışan hemşire paketlemeleri yapılan aletleri etilen oksit sterilizasyon cihazına yerleştirdikten sonra bütün kontrollerini yapıp cihazı çalıştırırken, paketlemeye devam ettiği sırada bir anda alarm sistemi devreye girmesiyle etilen oksit sterilizasyon cihazının bulunduğu alan hızlı bir şekilde boşatılıyor. Klinik sorumlusu tarafından teknik servis aranarak havalandırma sisteminin kapatılması söylenerek bütün personel güvenli bir alana toplanmış öğrencinin alanda bulunduğu bilgisi verilmesi sonrası sterilizasyon sorumlu hemşiresi öğrenciye içeride bulunan bütün personeli güvenli alanda toplayacağını bir dakika sonra odadan çıkmasını ve açmış olduğu pencereden derin nefes almasıyla ekipler tarafından müdahalesi yapılarak tedavi edilmesi için hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırılması sağlanıyor.



“Sahada ve içeride teorik ile pratik olarak her zaman hazırız”

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tatbikatı, ortamın temizlenmesiyle normale dönülürken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, KBRN tatbikatında personelin neler yapabileceği konularında tatbikat yapıldığını belirterek, “Hastane içerisinde ve hastane dışında yaşanabilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olayda personelin yapabileceği konularında neler yapabileceğine ilişkin tatbikat yaptık. Bizim hastane ekibimiz, UMKE, 112 ve polis ekipleri tatbikatta yerlerini aldı. Yaşanabilecek bu tür olaylara mutlaka olaylara karşın her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tatbikatta görüldüğü üzere her şekilde olaylara hızlı bir şekilde müdahale etme adına hazırlıklıyız. İnşallah öyle bir olayla karşılaşmayız hiçbir zaman ama karşılaştığımız zamanda sahada ve içeride teorik ile pratik olarak her zaman hazırız” dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yusuf Erbek, ”Hastanemizde bugün kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatta amacımız gelişebilecek böyle bir durumda hızlı, ivedi ve çözüm odaklı planlar yapmaktır” diye konuştu.

