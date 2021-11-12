Diyarbakır'da evlat nöbetinin 801'inci gününde aile sayısı 242'ye yükseldi



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 801'inci günde de devam ediyor. Diyarbakır'da üniversite öğrencisiyken kaçırıldığını belirttiği oğlu Celal için Tekirdağ'dan gelen Cemalettin Öngören ile aile sayısı 242'ye yükseldi. Oğlunu 'seminer var' bahanesiyle HDP'nin kaçırdığını söyleyen Öngören, çocuğuna kaçıp teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 242 ailenin 801 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'SEMİNER BAHANESİYLE GÖTÜRÜP PKK'YA TESLİM ETTİLER'

Aslen Bitlisli olan ve Tekirdağ'da yaşayan Cemalettin Öngören, oğlu Celal Öngören'in Dicle Üniversitesi Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisiyken Irak'ın Kerkük ilinde 'seminer var' bahanesiyle götürüldüğünü ve oradan da terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyleyerek evlat nöbetine katıldı. Oğlunu ararken bir diğer oğlunu trafik kazasında kaybettiğini aktaran acılı baba, şöyle konuştu:

"2013 yılında çocuğum burada öğrenciyken 'seminer var' diye Kerkük'e götürdüler, oradan da PKK'ya teslim ettiler, HDP bunu yaptı. Ben bu oğlumu ararken 2018 senesinde ikinci çocuğumu trafik kazasında kaybettim. Maalesef annesinin durumu hiç iyi değil, bu nedenle onun yerine ben geldim. Oğlumu HDP götürdü, oğlumu alana kadar da burada olacağım, gitmeyeceğim. Oğlum 23 yaşındaydı, Dicle Üniversitesinde Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisiydi, kaymakamlık bekliyorduk ama maalesef ola ola bu oldu. Ben aslen Bitlisliyim, Tekirdağ'da oturuyorum, oradan geldim. Ateş düştüğü yeri yakar. Çocuğuma çağrım; gittiği yol yol değil, bir an önce gelsin ailesine kavuşsun. Devlet babadır, devletten korkmasın gelsin, devletimiz her türlü destek ve yardımcı olur. HDP diyor ki, 'bunları devlet zorla götürüyor', hayır ben kendi isteğimle geldim."FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-11-12 14:52:24



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