Diyarbakır'da hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu



DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu. Vücut bütünlüğü bozulan cesedin kimlik tespitinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Bismil'e 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tatlıçayır köyü civarında, bölge halkı tarafından hayvanların vücudunun bir kısmını parçaladığı erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 1520 gündür arazide olduğunbelirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için ambulansla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Vücut bütünlüğü bozulan cesedin kimlik tespitinin yapılması konusunda kayıp olan kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2021-11-12 16:44:32



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