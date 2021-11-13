Forum AVM kampanyalarına yenisini ekledi

Forum Diyarbakır kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni kampanya ile alışveriş yapan müşterilerine çekiliş ile beyaz eşya hediye ediliyor.

5 Kasım 2021 15 Şubat 2022 tarihleri arasında Forum Diyarbakır AVM bünyesindeki mağazalardan yapılan aynı gün içerisinde toplamda 200 TL ve katları alışverişlerin fiş, faturalarını danışmaya işleten ziyaretçiler beyaz eşya kazanma şansı yakalıyor. 5 buzdolabı, 5 çamaşır makinası, 5 bulaşık makinası, 5 televizyon ve 5 S21 cep telefon ile toplamda 25 kişinin hediye alacağı kampanyanın çekiliş tarihinin 19 Şubat 2022 olduğu belirtildi. Hizmete açıldığı günden itibaren ziyaretçilerine hediye sunan Forum Diyarbakır'ın yeni yılda da sürpriz hediyeler kazandırmaya devam edeceği bildirildi.

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