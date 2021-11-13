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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızların üniversite umudu belediye desteğiyle yeşeriyor

İHA

Kızların üniversite umudu belediye desteğiyle yeşeriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 'Konukevi Kız Yurdu' kırsalda eğitim imkanına ulaşamayan kız çocuklarının umudu oldu.
Büyükşehir Belediyesi kırsalda yaşayan ve eğitim desteği göremeyen öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasına yönelik eğitim desteğini sürdürüyor. Kırsaldan gelen kız çocukları, alanında uzman eğitimcilerin verdiği kurslarla Konukevi Kız Yurdunda üniversite sınavına hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı 170 kişi kapasiteli yurtta kız çocuklarının barınma ve yemek gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) yönelik branş dersleri verilen yurtta öğrenciler, rehberlik ve psikolojik danışmanlarla sınava motive ediliyor. Dersliklerin yanı sıra kütüphane, bilgisayar ve satranç odası bulunan kız yurdunda kalan öğrenciler bir yandan ders çalışırken bir yandan da stres atma imkanı buluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan öğrencilere ders kaynakları da temin ediliyor.

“Beklentilerimizin karşılandığı bir yer”
Yurtta kalan Nazlıcan Filiz, öğretmen olma hayaliyle kısıtlı imkanlarla köyde ders çalıştığını söyledi. Kız çocuklarına ücretsiz barınma ve üniversiteye hazırlık kursu imkanı sunan yurtta kalmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Filiz, şöyle konuştu:
“Gerek etüt, ders saatlerimiz ve branş öğretmenlerimizin verdiği destek olsun bu açıdan beklentilerimizin karşılandığı bir yer olduğunu düşünüyorum. Sınava hazırlanan her öğrenci uygun bir ders çalışma ortamı arar. Burada da ders çalışma ortamının bulunduğunu düşünüyorum”.

Aile ortamı var
Mizgin Ekin eğitmenlerin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, “Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bize aile gibi yaklaşıyor. Sıkıntıda, hastalıkla yada başka bir şeyde ilgilenirler. En iyi şekilde görevlerini yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
Kendileri gibi kız çocuklarının okuması için üniversite okumak istediğini kaydeden Ekin, “Anaokulu öğretmenliği düşünüyorum. Hayatım boyunca iyi öğretmenlerle tanıştım. İnşallah ben öğretmenlerimden ne öğrenmişsem öğrencilerime bunu aktarmak istiyorum” dedi.
Okumak için mücadele ettiğini belirten Habibe Keleş, yurdun kendilerine büyük katkılar sunduğunu belirtti. Dersin dışında yapılan sosyal aktivitelerin kendilerini motive ettiğini vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:
“Yurt enerjisi yüksek insanlarla dolu, öğretmenlerimiz olsun arkadaşlarımız olsun birbirine o kadar uyumlu insanlar ki. Eğlenceli bir yer burası. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz”.
Keleş, çevresine faydalı bir insan olmak için derslerine özenle çalıştığını ifade etti.

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