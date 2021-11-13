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Meyve- sebze atıklarından elde edilen kompostlar çiftçilere dağıtıldı

DHA

Meyve- sebze atıklarından elde edilen kompostlar çiftçilere dağıtıldı


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi´nce gerçekleştirilen 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi' projesiyle, pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyve atıklarının dönüştürülmesi sonucu elde edilen; 326 ton komposttan 60 tonu ve 1500 kilogram buğday tohumu 3 çiftçiye dağıtıldı.
Kayapınar Belediyesi ve Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi" pazar yerlerinde toplanan sebze, meyve atıkları komposta dönüştürüldü. Çiftçinin toprakta kullandığı kimyasal gübre yapısının organik gübre ile desteklenmesi ve toprağın iyileştirilmesi, sulama ile gübre maliyetlerinin düşürülmesinin de arasında olduğu projenin ana hedefi tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak. Nisan ve Kasım aylarında toplanılan 326 ton sebze ile meyve atıklarından 1,1 ton komposta ele edildi. Kompostların 60 tonu kırsal mahallede bulunan 3 çiftçiye 20 şer ton olarak verilirken ayrıca 1500 kilogram da buğday tohumu da dağıtıldı.
'KAYAPINAR BELEDİYESİ OLARAK ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA YER ALACAĞIZ'
Kayapınar Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, nisan ayında bir proje başlattıklarını ve isminin ise "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi" olduğunu söyledi. Koç, "Pazarlarımızda çıkan atıklar daha önce çöplere giderdi, biz bunu değerlendirelim dedik. Bu atıkları topladık, kompost üretimi gerçekleştirdik. Bugüne kadar 300 ton atık topladık, bunun 3´te biriyle kompost üretimi yaptık. Çiftçilerimize bunu dağıtıyoruz. 3 çiftçi belirledik örnek olarak dağıtıyoruz. 20 şer ton kompost ve yanında da buğday veriyoruz. Bir tarafta kompostlu alan üreteceğiz, diğer taraftan da kompostsuz alanı da göreceğiz. Böylece ortaya çıkan sonuçları ve verimi de ortaya koyacağız. Bu projemiz çok sayıda belediyede de uygulanmaya başladı. Bu verimi ilk defa karşılaştıracağız. Türkiye´de bu projenin daha da yaygınlaşarak uygulanması sağlanacaktır. Kayapınar Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında yer alacağız. Kuraklık vardı geçen sene kompostta kuraklığa karşı bir çözüm olarak da acaba sağlanabilir mi? Dedik ve onu da göreceğiz. Topraklarımızdaki üretimi artıracağız. Topraktan geleni tekrar toprağa gönderiyoruz. Bahar ayında önümüzdeki aylarda tekrar inşallah burada sonuçları göreceğiz" dedi.
'10 DÖNÜME KOMPOST, 10 DÖNÜME DE BUĞDAY ATACAĞIZ'
Taban Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, 100 dönüm arazisi olduğunu ve 10 dönüme kompost uygulanacağını söyledi. Yıldız, "10 dönüme de normal buğday atacağız. İnşallah iyi bir verim alırsak, çiftçiler daha yaygın olarak kullanacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerdar SUNAR
2021-11-13 18:13:35

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