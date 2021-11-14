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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya geldi

İHA

Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya geldi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya gelerek 3 kentte, yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Cem Kaplan ile Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü M. Said Güllüoğlu’nu ağırladı. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van'da yapılan altyapı, içme suyu ile ilgili çalışmaların ve deneyimlerin paylaşıldığı buluşmada sorunların çözümü noktasında yapılacaklarda değerlendirildi. Genel müdürler, içme suyu ve altyapı konularında kentlerin daha modern bir görünüme kavuşması için geliştirdikleri projeleri de masaya yatırdı. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Tutşi, konuklarına DİSKİ’nin faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı. Tutşi, sunumunda DİSKİ’nin tarihçesi, hizmet verdiği alan, nüfus, personel sayısı, hizmet binaları, tesisler, araç envanteri, mali durum, gelir tablosu, kurumun misyon ve vizyonu hakkında konuklarını bilgilendirdi.

“2020’de kentte 125 milyon metreküp içme suyu dağıttık”
Sunumunda kayıpkaçak, abone sayısı ve çalışmalarına da değinen Tutşi, başlıca su kaynaklarını sıralayarak 2020’de kentte 125 milyon metreküp içme suyu verdiklerine dikkat çekti. İçme suyunun Dicle Barajı’ndan kentte yolculuğu ile ilgili bilgiler veren Tutşi, ayrıca mevcut su depoları ve kent merkezi dışında 13 ilçenin su kaynaklarını da konuklarına aktardı. Kentte toplam 7 arıtma tesisinin bulunduğunu belirten Tutşi, kent ve ilçelere göre su kullanım tutarları dışında aylık ortalama farklı yerlerden alınan 400 su numunesini incelediklerini ve şuana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etti.

“Kentin içme suyu şebeke hattının uzunluğu 3 bin 775 kilometre”
Tutşi, sunumunda kentin içme suyu şebeke hattının uzunluğunun 3 bin 775 kilometre olduğunu belirterek, “DiyarbakırAlmanya arası 3 bin 659 kilometredir. Bizim, kent genelinde içme suyu şebeke hattımızın uzunluğu ise 3 bin 775 kilometredir. Hizmet alanımız oldukça geniş” diye konuştu.

“GES ve HES’lerden 8 ayda 1 milyon 887 bin 366 TL tutarında elektrik ürettik”
Kanalizasyon, yağmur suyu şebeke hatları ve atıksu baca kapakları hakkında konuklarına bilgiler veren Tutşi, enerji yatırımları güneş enerji santralleri ve hidro elektrik santrallerinden 2021 OcakAğustos döneminde 1 milyon 887 bin 366 TL tutarında elektrik ürettiklerini söyledi. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde metan gazından 2021 OcakEkim döneminde 2 milyon 156 bin 694 Kw elektrik elde ettiklerine dikkat çeken Tutşi, rakamın 1 milyon 489 bin 418 TL tekabül ettiğini ve tesisin %43 elektrik enerjisini bu yolla sağladığını dile getirdi. DİSKİ’nin, 2021 enerji giderleri konusunda konuklarını ayrıntılı şekilde bilgilendiren Tutşi, son olarak kurumun öz kaynakları ve dış finansmanla yapımı devam eden projeleri sıralayarak sunumunu tamamladı.
Tutşi’nin, sunumunu VASKİ daire başkanları çevrimiçi sistemle bağlanarak canlı şekilde takip etti.

Kaplan ve Güllüoğlu, buluşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi
Kaplan ve Güllüoğlu, karşılıklı deneyim, proje ve çalışmaların paylaşıldığı buluşmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tarz bir araya gelmelerin daha sık yapılması konusunda görüş bildirdiler.
Karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı buluşmanın sonunda Tutşi, konuklarına üzerinde DİSKİ amblemi bulunan bakır tepsi armağan etmesiyle son buldu.

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