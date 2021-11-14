Darbe mağduru doktor Diyarbakır Cezaevi'nde yaşadıklarını kitaba aktardı Aile Hekimi Dr. Mustafa Dağcı: “Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli” “Türkiye’nin parlak geleceği gençlerin okumasına bağlıdır”

1982 darbesinde Diyarbakır Cezaevi'nde 4 yılı geçen ve aslen Gaziantepli olan Aile Hekimi Dr. Mustafa Dağcı, cezaevinde yaşadıklarını 'Elbet Gün Ağarır Anne' isimli kitabında anlattı. Dr. Dağcı, “Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli, çok da değerli bir olgudur. Şimdiki gençlerin okumasını tavsiye ediyorum ve Türkiye'nin parlak geleceği, ışıklı geleceği buna bağlıdır” dedi.
1982 darbesinde Diyarbakır Cezaevi'nde 4 yılı geçen Dr. Mustafa Dağcı, cezaevinde darbecilerin kendisine yaptığı işkenceleri ve kötü muameleyi kitap haline getirerek 'Elbet Gün Ağarır Anne' isimli kitabı için imza günü düzenledi. Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin zemin katında düzenlenen imza gününde Dr. Dağcı’yı sevenleri yalnız bırakmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.