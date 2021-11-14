İnter, Diyarbakır'da futbolcu seçecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü İnter'in isim hakkını alarak Diyarbakır'da faaliyet gösteren Diyarbakır İnter Akademi ve futbol kulübü, amatör ve genç futbolculara yönelik seçme yapmaya başladı.

Geleceğin yıldız adaylarını arayan İnter Akademi'nin 4 gün sürecek seçmeleri, 15 Kasım'da başlayıp 19 Kasım tarihinde son bulacak. Elazığ yolu üzerinde bulunan İnter Akademi Spor Tesislerinde yapılacak seçmelere 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 doğumlu gençlerin katılabileceği ifade edildi. Yazılı açıklama yapan Diyarbakır İnter Akademi, geleceğini futbolda arayan tüm gençleri seçmelere katılmaya davet etti. Seçmelerde beğenilecek gençlerin kulübün alt yapısına alınacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.