Diyarbakır’da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi

İHA

Diyarbakır’da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde görev yapan öğretmenlere trafik ile ilgili seminer verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının gerçekleştirdiği protokol gereği öğretmenlere yönelik verilen trafik eğitim semineri Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Seminere Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da katılırken, kent genelinde bulunan okullarda görev yapan yaklaşık 700 öğretmen de verilen trafik eğitim seminerine katıldı.

“Diyarbakır’da trafik kültürünün gelişmesi gerekir”
Seminerin açılış konuşmasını yapan ve trafik kurallarının bir kültür olduğunu belirten Emniyet Müdürü Dr. Aşkın, “Bildiğimiz çok kıymetli öğretmenlerimiz baş tacı öğretmenlerimiz. Böyle güzel bir ortamda sizinle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben de böyle bir toplantının olduğundan haberdar olunca sizlere hitap etmek istedim. Trafik çağımızın aslında en önemli sorunlarından birisi haline dönüştü. Hepimiz az ya da çok trafikten etkileniyoruz. Hele böyle kadim büyük bir kentte yaşayınca altyapısının eski bin yıllara dayanan bir kent olması hesabıyla çok yetersiz olduğum kentte yaşayınca trafik tabii ki hepimiz adına büyük bir sorun hepimiz içindeyiz ve hayatımızın çok önemli bir parçası trafik. Trafik en başta bir kültür kıymetli arkadaşlar. Şehir medeniyet demek, medeni olmak demek, trafikte medeniyetin en önemli parçalarından birisi. Biz denetlemelerle trafiği bir noktada düzeltebiliriz, bir yere kadar getirebiliriz ama trafik kültürünün, trafik anlayışının, trafikte saygının, kurallara uymaya inancın gelişmesi için mutlaka bu kültürün gelişmesi gerekir. Bu da ancak eğitimle olur” dedi.

“Çocuklarımıza verdiğiniz eğitimle trafik bilincine sahip olsunlar”
Çocukların seyahat sırasından yanında bulunan anne ve babalarına telefonla konuşmaması konusunda uyarı yapmaları gerektiğinin altını çizen Emniyet Müdürü Aşkın, “Kıymetli Diyarbakır'ın güzel Diyarbakırlı halkımızın, güzel kentimizin çok kıymetli öğretmenleri, evlatlarımızı geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz çok kıymetli öğretmenlerimiz, yavrularımıza lütfen bunu da anlatın. Ebeveynlerine ve yanlarındaki yetişkinlere araç kullanırken telefonla konuşmamaları, telefonla işte uğraşmamaları noktasında uyarmalarını kendilerinde bunu asla ileride yapmamaları konusunda onlara da bu eğitimi vermenizi istiyoruz. Biz bu eğitimlerinizin her birinde sizlerin müdürlerinin talebi doğrultusunda arkadaşlarımızın her zaman bütün seviyedeki ilköğretim ortaokul lise öğrencilerimizin tamamına göndermeye hazırız. Biz gerçekten iş birliği içinde sizinle çalışacağız. Sizler de bizden talepte bulunmaktan çekinmeyin. yavrularımız geleceğimizin teminatı. Onlara lütfen çok iyi bakın. Onları çok iyi eğitim verin. Onlar hem ülkesini sevsinler, hem bayrağını, cumhuriyetini sevsinler. Bu ülkenin değerlerine sahip çıksınlar. Hem de sizin verdiğiniz eğitimle trafik bilincine sahip olsunlar” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından trafik denetleme şube müdürlüğünde görevli polisler seminere katılan öğretmenlere bilgiler verirken, Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinin ‘Trafik Güvenliği ve Farkındalık’ konulu semineri kapsamında 3 gün boyunca kentteki 4 bin 200 öğretmene eğitim verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DİSKİ'nin balık adamları pompa istasyonunun temizlik ve bakımını yaptı
YEREL HABERLER DİSKİ'nin balık adamları pompa istasyonunun temizlik ...
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü ...
Dr. Yıldıray Arslan turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Dr. Yıldıray Arslan turnuvası sona erdi
Diyarbakır'da 8 bitki türünden 51 çeşit geliştirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8 bitki türünden 51 çeşit geliştirildi
Diyarbakır'da futbolculara sahada aşı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da futbolculara sahada aşı
Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi ...
Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ...
Pervin Buldan: 2023´ün yolu Diyarbakır'dan geçecektir
YEREL HABERLER Pervin Buldan: 2023´ün yolu Diyarbakır'dan geçecektir
Diyetisyen Bora’dan, 6 besinle depresyondan kurtulma önerisi
YEREL HABERLER Diyetisyen Bora’dan, 6 besinle depresyondan kurtulma ...
Bağlar Belediyesporlu karateciler Atatürk Kupasında coştu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesporlu karateciler Atatürk Kupasında ...
Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli ...
7’den 70’e Ceylan Karavil AVM’de yapılan satranç turnuvasında buluştu
YEREL HABERLER 7’den 70’e Ceylan Karavil AVM’de yapılan satranç ...
Dicle'de doğa harikası kanyon keşfedilerek turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Dicle'de doğa harikası kanyon keşfedilerek turizme ...
Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma ...
İnter, Diyarbakır'da futbolcu seçecek
YEREL HABERLER İnter, Diyarbakır'da futbolcu seçecek
Evlat nöbetindeki baba HDP ve PKK’ya ateş püskürdü 804 gündür evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın: “Doğuda HDP ve PKK zulmü vardır”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba HDP ve PKK’ya ateş ...
Darbe mağduru doktor Diyarbakır Cezaevi'nde yaşadıklarını kitaba aktardı Aile Hekimi Dr. Mustafa Dağcı: “Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli” “Türkiye’nin parlak geleceği gençlerin okumasına bağlıdır”
YEREL HABERLER Darbe mağduru doktor Diyarbakır Cezaevi'nde ...
Diyarbakır Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler ...
Başkan Beyoğlu, hafta sonunu Bağlar sokaklarında geçirdi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, hafta sonunu Bağlar sokaklarında ...
Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya ...
Meyve- sebze atıklarından elde edilen kompostlar çiftçilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Meyve- sebze atıklarından elde edilen kompostlar ...
Kayapınar’da pazar yerlerinde atıklarla ele edilen kompostlar, 3 çiftçiye dağıtıldı
YEREL HABERLER Kayapınar’da pazar yerlerinde atıklarla ele edilen ...
Kızların üniversite umudu belediye desteğiyle yeşeriyor
YEREL HABERLER Kızların üniversite umudu belediye desteğiyle ...
Forum AVM kampanyalarına yenisini ekledi
YEREL HABERLER Forum AVM kampanyalarına yenisini ekledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.