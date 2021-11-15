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Diyarbakır’da hijyen ve temizlik kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlara yönelik düzenlenen hijyenve temizlik eğitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Diyarbakır’da hijyen ve temizlik kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlara yönelik düzenlenen hijyenve temizlik eğitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını ve kaliteli hizmet almalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, temizlik ve sağlığa uygunluk koşullarının gözetilmesi ile halka kaliteli ürün ve hizmetin en sağlıklı şekilde sunulması amacıyla yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara yönelik hijyen ve temizlik kursu düzenledi. Uzman eğitmenler tarafından verilen kursun sonunda yapılan sınavda başarılı olan 200 kursiyer, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen törenle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanı Müyesser Güzel, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Muhammed Kasım Aydın, Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Hayrettin Bahçıvancı, Diyarbakır Lokantacılar Tatlıcılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Haşim Elkaan ile kursiyerler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan törende yaptığı konuşmada, eğitimi tamamlayıp sertifikalara almaya hak kazananları tebrik ederek, çalışanların aldıkları sertifika çerçevesinde çalışmalarını titizlikle yürütmelerini istedi.

“Halkımıza kaliteli ve sağlıklı hizmetin ulaştırılması için çalışmaya devam edeceğiz”
Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Müyesser Güzel ise ahilik ahlakının en temel unsurlarından olan temizlik ve sağlığa uygunluk koşullarının gözetilmesi konularından aldıkları ilhamla denetimlerini sürdürdüklerini söyledi. Güzel, Covid19 salgını şartlarında esnafın faaliyetlerine devam edebilmesi, bu faaliyetleri hijyen, temizlik ve pandemi kurallarına uygun esaslarla yürütebilmesi adına hijyen ve temizlik eğitimi kursu düzenlediklerini belirterek, “Ülkemizde ilk defa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığımız, kuruluş amacına uygun olarak esnaf ve işletmelerimizin geliştirilmesi ile halkımıza kaliteli ve sağlıklı hizmetin ulaştırılması için hijyen, kent bilinci, halkla ilişkiler ve benzeri çalışmalarına artan katılımcı sayıları ile tüm şehri kapsayacak şekilde devam edecektir” dedi.
Lokantacılar Tatlıcılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Haşim Elkaan ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığının olmasının esnafın işlerini kolaylaştırıcı olduğuna dikkati çekti. Elkaan, hizmet sektöründe çalışanların ücretsiz bir şekilde sertifikalı hijyen ve temizlik eğitimi almalarının çok önemli olduğunu, çalışanların aldıkları eğitim çerçevesinde hizmet vermesi için çaba sarf edeceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

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