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Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Emniyet kemeriyle ölüm yüzde 60'tan fazla azalıyor

DHA

Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Emniyet kemeriyle ölüm yüzde 60'tan fazla azalıyor


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin 'Trafik Güvenliği ve Farkındalık' konulu seminerlerine, kentte görev yapan 4 bin 200 öğretmen katılacak. Bugünkü seminere katılan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Şunu biliyoruz ki emniyet kemeri takıldığında kazalarda ölüm oranı yüzde 60'tan daha fazla azalıyor. Sizi yüzde 85 engelli olmaktan koruyor. Hayatımın 28 yılını engelli bir babaya bakarak geçirdim. Ne kadar önemli bir şey değil mi?" dedi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de dahil olduğu koordineli çalışmalar sonucu 'Trafik Güvenliği ve Farkındalık' konulu seminer düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevliler ve çok sayıda öğretmen katıldı. Seminerde konuşan Emniyet Müdürü Aşkın, trafiğin, çağın en önemli sorunlardan biri haline dönüştüğüne dikkat çekti. Aşkın, "Ölümlerde ilk 7-8 aya göre, bir miktar azalma kaydettik. Kazalarda istediğimiz azalma sayısına daha gelmedik. İstiyoruz ki hiçbir vatandaşımız trafikte hayatını kaybetmesin ve yaralanmasın. Ülkemizin ekonomik kaynaklarını trafikte kaybetmeyelim. Bu sadece emniyet ve jandarmanın yapacağı bir iş değil. Topyekun yapabileceğimiz bir iş. Bu bilinci ve kültürü kazanmamız lazım, trafik kültürünü ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımıza kazandırabilecek bir şey. Sizin göreviniz önem arz ediyor" dedi.
Öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarının vurgulayan Aşkın, "Lütfen, çocuklarımızı trafik eğitim parklarına götürün. Arkadaşlarımız trafiği düzenlemek ve kontrol etmek yanı sıra burada çocuklarımıza eğitim vermekte ne kadar önemli olduğu bilinciyle görev yaptıklarını gösterecekler. Bizim gelecekte ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesine gelmesinin en önemli unsurlarından biri de trafik bilinci ve kültürünün yerleşmesi olacaktır" diye konuştu.
'YÜZDE 60 DAHA FAZLA HAYATTA KALIYORSUNUZ'
Emniyet Müdürü Aşkın, emniyet kemerine vurgu yaparak, engelli kalma ihtimaline dikkat çekti. Bir hastalık nedeniyle engelli kalan babasını anlatan Aşkın, "Şunu biliyoruz ki emniyet kemeri takıldığında kazalarda ölüm oranı yüzde 60'tan daha fazla azalıyor. Yüzde 60 daha fazla hayatta kalıyorsunuz. Hayatımın 28 yılını engelli bir babaya bakarak geçirdim. Sizi yüzde 85 engelli olmaktan koruyor. Ne kadar önemli bir şey değil mi? Bunun bir bilinç olarak yerleşmesi gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır emniyeti olarak her zaman emniyet kemeri takıyoruz. Ön veya arka koltukta fark etmiyor" dedi. 
Öğretmenlere seslenip, emniyet kemeri uyarısında bulunan Aşkın, "Sizden ricam; özellikle sizlere emanet ettiğimiz yavrularımıza, ülkemizin teminatlarına, büyük Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği yavrularımıza bunu öğretin. Lütfen, ne kadar kıymetli olduğunu anlatın. Öğretmenler çok önemli görev yapıyor hatta yapılan işlerin en önemlisini siz yapıyorsunuz. Sadece emniyet kemeri değil kurallara uymama ve ışık ihlalinin ne kadar vahim ve kötü durumlara yol açılacağını gördük. Bununla ilgili de projelerimiz oldu" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polisler, seminerde 'Trafik Güvenliği ve Farkındalık' ile 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' konulu başlıkların yer aldığı fotoğraf ve görüntüler seyrettirip, bilgiler verdi. Seminerler, 3 gün sürecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-11-15 14:51:21

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