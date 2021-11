'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz

Emrah KIZILSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena, daha önce acil servise başvuran hasta sayısında ortalama 600 olan rakamın, sonbaharda özellikle çocuklarda artan rinovirüs, nezle ve grip ile 2 binlere ulaştığını söyledi. Çocuk vakalarda ciddi Covid-19 yükü görmediklerini belirten Asena, "Yetişkinlere Covid yükünün binmesiyle beraber bu durum, çocuk hastalarımıza da yansıyacaktır. Yine çocuk hastalarımızın getirdiği influenza ve gribin getireceği yükle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği gibi bir an önce Diyarbakır'a ve bölgeye aşı çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alışveriş merkezleri, parklar, kıraathaneler dahil mobil ekiplerle hem kent merkezinde hem de kırsalda aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Son açıklanan tabloda ikinci doz aşılama oranı yüzde 58,8'de kalan Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena, hastanenin 5 bin personelinin aşıyla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla çalışmalar yaptığını ama bunun sadece sağlık çalışanlarının kaldırabileceği yük olmadığını vurguladı.

'ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ HAL ORTAYA ÇIKABİLİR'

Sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderlerine de aşı ikna çalışmalarına yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulunan Doç. Dr. Asena, "Daha önce acile başvuran hasta sayısı 500-600 arasındayken şu anda 2 binli rakamları konuşuyoruz. Sonbahar ve ilkbahar hem çocuk vakaların hem göğüs hastalarının çok yoğun olarak başvurdukları dönemler. Bu minvalde eğer Covid yükü de bunun üzerine eklenirse altından kalkamayacağımız bir hal ortaya çıkabilir. Şu an güzel günlerimiz, bugünlere ulaşmak için çok çaba sarf ettik. Bugünleri tekrar elimizden kaçırmama adına, özgür bir şekilde dolaşma adına bir an önce Diyarbakır'a ve bölgeye çağrımız; aşılarımızı tamamlayalım. Çocuk hastalarımız 2 yıldır uygulanan maske ve mesafe kuralı nedeniyle virüse aşina değildi. Bu minvalde bir anda okulların açılması, toplumda maske, mesafe kuralına riayet edilmemesiyle çocuklar daha önce karşılaşmadıkları virüslerle kümülatif bir şekilde karşılaşmaya başladı. Covid yükü şu an pediatrik çocuk hastalarımızda var diyemeyiz. Genelde rinovirüs, nezle ve grip nedeniyle başvuruluyor hastanelere. Son 2 yıldır çocuk vakalarda ciddi bir Covid yükü görmedik fakat yetişkinlere Covid yükünün binmesiyle beraber bu çocuk hastalarımıza da yansıyacaktır. Yine çocuk hastalarımızın getirdiği influenza ve gribin getireceği bir yükle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği gibi bir an önce Diyarbakır'a ve bölgeye aşı çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

