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Ağabeyi için nöbet tutan Rojbin: Eylemi kararlılıkla sürdüreceğiz

DHA

Ağabeyi için nöbet tutan Rojbin: Eylemi kararlılıkla sürdüreceğiz


Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 244 aile, evlat nöbetini 804'üncü günde sürdürdü. 2015'te kaçırılan ağabeyi Rojhat için annesi Necibe ile birlikte nöbet tutan Rojbin Çiftçi, "Bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğim. Eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 244 ailenin 804 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2015'te 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için evlat nöbeti sürdüren anne Necibe Çiftçi ile kızı Rojbin Çiftçi ile birlikte evladına teslim olması için çağrı yaptı.
'AHIRDA ŞEHİT ETTİLER'
Ağabayi Sami'nin Rojhat'ı geri getirmek için 2 yıl boyunca uğraştığını anlatan Rojbin Çiftçi "2017 yılında evi basan bir grup PKK'lı, ağabeyim Sami'yi zorla dışarı çıkarttı. Bir ahıra götürüp, ellerini ve kollarını bağlayarak şehit ettiler. Buraya anneme ve diğer ailelere destek olmak için geldim. Bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğim. Eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ağabeyim gelmeyene kadar gitmeyeceğiz. Güvenlik güçlerimize teslim olsun. Baba ocağına geri dönsün" dedi.
'YA ÖLECEKSİN YA DA DÖNECEKSİN'
Necibe Çiftçi de kar, kış, yağmur, çamur ve pandemi demeden eyleme devam edeceklerini belirterek, "Kızımla buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Rojhat, güvenlik güçlerine ya da peşmergelere teslim ol. Oğlum, bak 33 evladımız evlerine geldi. Annelerinin kucaklarına döndüler, çok mutlu olduk. Eğer sen de gelip teslim olursan çok sevineceğiz. Bak sen gittiğinde kız kardeşin küçüktü. Seni dört gözle bekliyor. Orası; senin yerin değil. Mağaraya, dağlara mahkum kalıyorsunuz; kurda kuşa yem oluyorsunuz. Ya öleceksin ya da döneceksin. Gel oğlum, Rojhat geri dön" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2021-11-15 16:33:47

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