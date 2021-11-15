Diyarbakır’daki terör operasyonunda aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu 13 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP'lilerin de olduğu 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişinin yakalanması için önceki gün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti 19 adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP'lilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bugün akşam saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından aralarında HDP'lilerin de olduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.