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Çocuğa çarpıp yaralayan otomobilin sürücüsü darbedildi

DHA

Çocuğa çarpıp yaralayan otomobilin sürücüsü darbedildi


Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da düğün çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hüseyin Eren ağır yaralandı. Eren, yakındaki özel hastaneye kaldırılırken, yakınları tarafından darbedilen sürücü ise polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.
Kaza, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı´nda bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BS 077 plakalı otomobil, düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Eren´e çarptı. Eren, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kazayı gören yakınları otomobilin camlarını kırıp, sürücüyü darbetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eren, hemen yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eren´in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin müdahalesiyle kalabalığından elinden kurtarılan sürücü ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2021-11-16 00:59:07

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