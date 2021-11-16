Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında kanalizasyon, yağmur suyu ve ızgara hattı çalışmaları devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin altyapı ve içme suyu kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ, 'Diyarbakır İli Merkez İlçeler Yenişehir, Kayapınar Kısmi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke Döşenmesi Yapım İşi' kapsamında 7 milyon 346 bin 200 TL ihale bedeliyle yürüttüğü çalışmalarda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarına, muhtelif çaplarda 6 bin 200 metre kanalizasyon, 5 bin 300 metre yağmur suyu ve 1200 metre yağmur suyu ızgara hattı inşa edecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, TOKİ konutları ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na ait tren rayı arasında kalan kısımda çalışmalara başlayan ekipler, 730 metre hedeflenen imalatın 350 metresini tamamladı.



Tutşi çalışmaları inceledi

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında devam eden çalışmaları inceleyerek gelinen aşamayla ilgili personelden bilgi aldı. Kentin trafiği açısından oldukça önemli bir konuma sahip olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında çalışmaları titizlikle yürüttüklerini dile getiren Tutşi, araç trafiğinin aksamaması için çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerini vurguladı. Sağlam altyapı çalışmalarının üst yapıda yapılacak işlemlere öncülük ettiğine dikkat çeken Tutşi, DİSKİ’nin Diyarbakır’ın altyapısını güçlendirmek, modern hale getirmek ve kentin kaynaklarını boşa harcamamak için çaba içinde olduğunu aktardı.

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