Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist mühimmatlarla yakalandı Kamu kurum müdürlerine suikast için kente gelen teröristler tutuklanarak cezaevine konuldu

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Caninin evi de şoke etti!

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Diyarbakır’da polis ekipleri, kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 PKK’lı teröristi kaldıkları evde mühimmatlarla birlikte yakaladı. Yakalanan teröristler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır polisi aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK’lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı. Polis ekipleri teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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