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Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı projeyi denetledi

İHA

Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı projeyi denetledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı Lice’de yapımı devam eden altyapı ile içme suyu çalışmalarını denetledi.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde altyapı ve içme suyu çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, İller Bankası ile ortaklaşa yapılan çalışmaların devam ettiği “Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi”ni (SUKAP) denetledi. İlk etapta altyapı ile içme suyu alanında 9 bin 19 nüfusun ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı yapımı devam eden proje ile ilgili Tutşi, personelden çalışmaların seyri hakkında harita üzerinde bilgi aldı. Tutşi, ardından kanalizasyon, 500 ve 700 metreküp kapasiteye sahip su depolarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

“Lice’de 2050’e kadar içme suyu sorunu yaşanmayacak”
Lice kanalizasyon ve içme suyu sorununa yönelik gerçekleştirdikleri projede nüfusu, imar planı ve 2050 yılını baz alarak hazırladıklarının altını çizen Tutşi, proje tamamlanıp devreye girdiğinde ilçenin 2050’e kadar içme suyu ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağını belirtti. Tutşi, DİSKİ’nin kent genelinin kanalizasyon ve içme suyu konularında daha modern bir görünüme kavuşması için gelirlerinin tamamını yatırıma harcadığını söyledi.
Ellerinden geldikçe üst yapıya zarar vermemeye özen gösterdiklerini kaydeden Tutşi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yapılacak üst yapı işlemleriyle Lice’nin çehresinin değişeceğini dile getirdi.

“Projenin sözleşme bedeli 30 milyon 148 bin 244 TL”
Sözleşme bedelinin 30 milyon 148 bin 244 TL olan projenin yüzde 20’sinin tamamlandığını aktaran Tutşi, altyapı ve içme suyu çalışmalarını Nisan 2022 itibariyle bitirip Licelilerin hizmetine sunacaklarını iletti. Tutşi, “400 milimetre çapındaki kanalizasyon hattında 862,98 metre yapıldı ve 17 adet baca imalatı tamamlandı. 300 milimetre çapındaki kanalizasyon hattı 653,89 metre yapıldı ve 16 adet baca imalatı tamamlandı.200 milimetre çapında kanalizasyon hattının 15 bin 128,44 metre bitti ve o bölüme 308 adet baca inşa edildi. 500 ve 700 metreküplük içme suyu depolarının kaba inşaatı tamamlandı. Tuzla hattı için projelendirilen 1 nolu servis yolunun platform kazıları yapıldı” dedi.
Tutşi, son olarak Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice ile bir görüşme gerçekleştirdi. Denetimlerde Tutşi’ye, Diyarbakır İller Bankası Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük ve Daire Başkanları eşlik etti.

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