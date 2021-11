Diyarbakır’da bir olay iki cinayet Parçalanmış halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi, Silvan yolunda da bir kişi uzun namlulu silahla öldürülmüş halde bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, hayvanlar tarafından parçalanmış olarak bulunan cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesinin kayıp ilanı verdiği Mehmet Beraat Kağanarslan’a (26) ait olduğu belirlenirken, olayla bağlantılı olduğu öğrenilen Mehmet Can Çelik ise Silvan yolu üzerinde uzun namlulu silahla taranarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Bismil ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde meydana geldi. Çevrede ikamet eden köylüler, vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 1520 gündür arazide olduğu tespit edildi.



Parçalanan cesedin kimliği tespit edildi

Yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kimlik tespiti için kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alınması sonrası parçalanmış cesedin 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan’a ait olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Kağanarslan’ın cenazesi, Hazro ilçesinde toprağa verildi.



Jandarmanın incelemesi sürerken, bir kişi daha ölü bulundu

Jandarmanın, Mehmet Beraat Kağanarslan’ın ölümüyle ilgili incelemesi sürerken, olayla ilgisi olduğu iddia edilen Mehmet Can Çelik ise Silvan yolu üzerinde uzun namlulu silahla taranarak öldürülmüş halde bulundu.

Çevredekiler tarafından öldürülmüş halde bulunan Çelik’in cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, her iki olayla ilgili olarak başlattığı çok yönlü incelemeyi ise sürdürüyor.

