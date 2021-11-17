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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır’da gıyabi cenaze namazı kılındı

İHA

Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır’da gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul'da hayata gözlerini yuman şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi memleketi Diyarbakır’da da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip İstanbul Şehzadebaşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilirken, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi memleketi Diyarbakır’da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camide kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Münir Karaloğlıu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kılınan ikindi namazı sonrası Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi.

“Diyarbakırlı hemşehrilerimizin başı sağolsun”
Gıyabi cenaze namazı sonrası Vali Münir Karaloğlu açıklamada bulunarak, Diyarbakırlılar olarak 17 ilçenin camilerinde gıyabi cenaze namazı kıldıklarını ve dua ettiklerini belirterek, “Büyük bir mütefekkiri, medeniyetimizin şairi, dirilişin şairi üstat Sezai Karakoç'u dün Hakk'a uğurladık. Bugün İstanbul'da ikindi namazından sonra defnedilecek. Biz de hemşehrileri olarak Diyarbakırlılar olarak bugün Ulu Cami'de ve 17 ilçemizin merkez camilerinde gıyabi cenaze namazı kılarak ona dualarımızı ettik. Rabbim cennetine koysun. Rabbim inşallah Diyarbakır'da Sezai Karakoç ve o neslin devamını da sağlamayı nasip etsin. Bu şehir ve bu mübarek topraklar tarih boyunca hep İslam medeniyetine büyük insanlar yetiştirdi. Büyük şairler, büyük mütefekkirler yetiştirdi. İnşallah Sezai Karakoç üstattan sonra da bu topraklardan yine medeniyetimize Kültürümüze, inancımıza hizmet edecek insanlar, fikir insanları şairler yetişsin diye de temenni ediyoruz. Rabbim nur içinde yatırsın. Bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Ümmetin başı sağ olsun” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra camiden ayrıldı.

Sezai Karakoç kimdir?
22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Karakoç, ilk eserlerini 1950’li yıllarda Büyük Doğu’da verdi. 16 Aralık 1963’ten itibaren belli aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde günlük yazılar kaleme aldı. Karakoç, bir döneme damga vuran ve Türk Edebiyatının baş yapıtlarından biri olan 'Mona Roza' şiiriyle oyucuların kalbinde taht kurdu. 1990 yılında siyasete de atılan Karakoç, Diriliş Partisi’ni kurdu. Karakoç'un şiirleri Büyük Doğu, Hisar (195154), Mülkiye (195253), İstanbul (195357) Şiir Sanatı (1955), Hamle (1955), Pazar Postası (195758), Türk Yurdu (1959), Hür Söz (1961), Soyut (1965), Hilâl (1965) ve Diriliş (196092) dergilerinde yayımlandı. Karakoç’un "Mona Roza” şiiri 1950'li yılların başlarında büyük ilgi görürken, ikinci şiiri "Rüzgâr" Hisar (Şubat 1951) dergisinde çıktı.

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