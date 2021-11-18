AFAD'tan sağlık personeline afet bilinci eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il müdürlüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline afet farkındalık eğitimi verdi

Diyarbakır AFAD müdürlüğü tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını depremler başta olmak üzere afetlere karşı bilinçlendirmek ve afet bilinci aşılamak için, AFAD eğitmenleri sağlık personelleriyle buluştu. Depremlere ve afetlere karşı personellerin bilinçlendirmek maksadıyla yapılan eğitimde AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Eğitim Şube Müdürü Mahmut Tuta ve Eğitmen Emrah Cingöz ile Süleyman Aslan katıldı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile AFAD ortaklığında gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimine çok sayıda hastane çalışanı katılım sağladı. Hastane çalışanlarına Diyarbakır AFAD eğitmenleri tarafından, olası bir deprem esnasında hastaların nasıl korunacağı, afet çantasının hazırlanması ve afet sonrası yaşanabileceklere ilişkin eğitim verildi.

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