Dünyaya yayılan lezzetler üretim bandından personel kişisel bakımına kadar denetleniyor Diyarbakır’dan dünyaya yayılan lezzet adım adım denetleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaya yayılan lezzetler üretim bandından personel kişisel bakımına kadar denetleniyor Diyarbakır’dan dünyaya yayılan lezzet adım adım denetleniyor

İHA

Dünyaya yayılan lezzetler üretim bandından personel kişisel bakımına kadar denetleniyor Diyarbakır’dan dünyaya yayılan lezzet adım adım denetleniyor

Diyarbakır’da 36 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, günlük gıda denetimi ile üretim bandından satışa, personel kişisel bakımından paketlemeye kadar denetimlerine her gün aralıksız devam ediyor.
Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, günlük rutin hale getirilen gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Türkiye’de bir ilklere de imza atan ve hastanelerde kullanılan ultraviyole ışınlarla tepsi hijyenine dikkat eden Hacıbaba Pastaneleri, personellerin kişisel bakımından satış noktasına kadar gıda mühendisi ekipleriyle tek tek denetliyor. Ürünlere denetimin üretim bandından başladıklarını aktaran gıda mühendisi ve hijyen uzmanı Yıldız Teyfur, satış noktasına kadar takip ettiklerini kaydetti. Teyfur, “Biz öncelikle iş hijyenine, personel hijyenine bakarız, ürün kontrolünü yaparız. Sabahları ilk başta geldiğimizde zaten personelin kılık kıyafeti olsun, kolluk, tırnak kontrollü, ürünlerin numune alması, depo kontrollerine bakarız. Gelen ham maddelerinin son tüketim ham madden tutun tüketicilerin ürünleri tüketmesi aşamasına kadar bunların hepsi bizim için önemlidir. Öncelikle üretim alanında baklava bölümü için tepsilerin hijyeni önemlidir. Onun için de biz başta bunları ultraviyole ışınları olan bir odaya bırakıyoruz. Ultraviyole ışınları farklı dalga boylarına sahiptirler. Bunlar mikrop öldürücü olarak kullanılırlar. Bunlara da şu amaçla dikkat etmemiz lazım, personel içeri girerken muhakkak kapatmaları gerekir, çeşitli cilt rahatsızlıklarına, göz rahatlığına neden olabilmektedir. Ortamdaki ya da havadaki mikroorganizmaları üzerinde oldukça etkisi vardır. Genellikle hastane gibi yerlerde yaygın, ama üretim yerlerinde pek yaygın değil. Biz şu an benim kanımca biz tek kullanıyoruz. Bunlar da bizim için önemli, yani sadece ortamdaki bu gıda güveni değil, başta her materyal için bizim için önemlidir” dedi.

Duyusal tatma işlemlerinden geçemeyenler raporlanarak imha ediliyor
Kişisel bakımdan tadarak duyusal analiz yaptıklarını da belirten gıda denetim mühendisi ve kalite kontrol uzmanı Berfin Ece Meyas, günlük rapor işlemleri yaptıklarını vurguladı Meyas, “Bizim günlük rutinimiz şu şekildedir, önce imalattan başlarız, personelimizin hijyeninden tutun personel hijyeni artı çalışma alanlarının hijyenlerine kadar. Ondan sonra ürün çıkış kontrolleri ürünlerde bir sıkıntı var mı onlara bakıyoruz. Ardından şubelere geliyoruz, şubelerde genel bir salon hijyenine, personelin hijyenine bakıyoruz. Temiz mi kıyafetleri, sakalı, kişisel bakımına bakıyoruz. Ardından gelen ürünlerde tarihlerine bakıyoruz, onlar not ediliyor ve ona uygun raf ömrüne göre sıralıyoruz ürünlerimizi. Duyusal analiz yapıyoruz gelen bütün ürünlerde, tadında bir ekşime, bozulma, şekerlenme varsa bunları not ediyoruz ve ona göre imha edebiliyoruz. Her gün belli periyotlarda şubelerimizi rutin olarak geziyoruz, yaptığımız bütün denetimleri raporluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ...
Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı Sulu hile ile şaşırttı
YEREL HABERLER Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı Sulu hile ...
Doç. Dr. Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini beklemeyin
YEREL HABERLER Doç. Dr. Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini ...
AFAD'tan sağlık personeline afet bilinci eğitimi
YEREL HABERLER AFAD'tan sağlık personeline afet bilinci eğitimi
Diyarbakır ve ilçelerinde Sezai Karakoç için gıyabi cenaze kılındı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve ilçelerinde Sezai Karakoç için gıyabi ...
Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır’da gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır’da gıyabi ...
Kadrajımdan çocuk film yarışması jürisi açıklandı
YEREL HABERLER Kadrajımdan çocuk film yarışması jürisi açıklandı
Öğrenciler ‘Diyarbakır Benim’ projesiyle kenti tanıyacak
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘Diyarbakır Benim’ projesiyle kenti ...
Gıda denetimi yapan personele eğitim
YEREL HABERLER Gıda denetimi yapan personele eğitim
Anne ile babaları tarafından terk edilen okul çağındaki çocuklara şefkat eli
YEREL HABERLER Anne ile babaları tarafından terk edilen okul ...
BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: “Haberciliği gazeteciler olarak internet medyasına öğretmeliyiz”
YEREL HABERLER BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu BİK Genel ...
Diyarbakır Borsa Rize ile kardeş oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır Borsa Rize ile kardeş oldu
Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gel devlete teslim ol, bu hasret bitsin
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gel devlete teslim ol, ...
Evlat nöbetindeki Begdaş: "HDP ve PKK, Kürtlere soykırım yaptı; oğlum, fırsatını bulduğun gibi kaç"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki Begdaş: "HDP ve PKK, Kürtlere ...
Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 ...
1. Doğu Pediatri Kongresi başlıyor
YEREL HABERLER 1. Doğu Pediatri Kongresi başlıyor
Diyarbakır’da bir olay iki cinayet Parçalanmış halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi, Silvan yolunda da bir kişi uzun namlulu silahla öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir olay iki cinayet Parçalanmış halde ...
Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı projeyi denetledi
YEREL HABERLER Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin ...
Diyarbakır´da el bombalarıyla saldırı hazırlığındaki 2 terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da el bombalarıyla saldırı hazırlığındaki ...
Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı
Rize Valisi Çeber, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Vali Kemal Çeber: “Siz dünyanın en masum şeyini istiyorsunuz, evlat”
YEREL HABERLER Rize Valisi Çeber, evlat nöbetindeki ailelerle ...
Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgü peynirin kesimiyle başladı
YEREL HABERLER Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 ...
Kayapınar Belediyesi'ne ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ verildi
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi'ne ‘TS EN ISO 9001 Kalite ...
Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist mühimmatlarla yakalandı Kamu kurum müdürlerine suikast için kente gelen teröristler tutuklanarak cezaevine konuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.