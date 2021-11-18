Bağlar Belediyesi, Diyarbakır'ın tanıtım ve kültür elçiliğini yapıyor

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Gençlik Festivalinde Diyarbakır’ı temsil eden Bağlar Belediyesinin standı büyük ilgi gördü. Bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaşın ziyaret ettiği stantta ziyaretçileri karşılayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır’ın meşhur kadayıf tatlısını ikram ederek çocukları ağırladı. Beyoğlu, kentin güzelliklerini yaşamak üzere vatandaşları Diyarbakır’a davet etti.

Ankara’da Başkent Millet Bahçesinde açık alanda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ‘Gençlik Festivalinde Diyarbakır’ı temsil eden Bağlar Belediyesi, yüzlerce şehir ve belediyenin katıldığı organizasyonda hem Bağlar’ın hem de Diyarbakır’ın tanıtımı adına önemli çalışmalara imza attı. Bakan ve milletvekillerinin yanı sıra Türkiye’nin her yerinden belediye başkanları, bürokratlar ve binlerce vatandaşın ilgiyle ziyaret ettiği stantta gençleri karşılayarak yakından ilgilenen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır’ın misafirperverliğini dile getirip kentin tarihini ve dokusunu anlatarak bir anlamda kültür elçiliği yaptı.



Kadayıf ikram ederek, Diyarbakır'a davet etti

Standı ziyaret eden vatandaşlara Diyarbakır’ın meşhur kadayıf tatlısı ikram edildi. Başkan Beyoğlu da ziyaretçilere kendi elleriyle tatlı ikramında bulundu.'Gönülden Gönüle Bizi Sevgimiz Bağlar', 'Gönülden Gönüle Bizi Coşkumuz Bağlar', 'Gönülden Gönüle Bizi Mutluluk Bağlar' sloganlarıyla hizmet veren stantta vatandaşlarla muhabbet bağı kurarak onları Diyarbakır’a davet eden Başkan Beyoğlu, ”İnsanımız çok kadirşinas ve misafirperverdir. Bunu görmek için sizi kentimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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