PKK’nın sözde yöneticisi Kaytan'ın öldürülmesi evlat nöbetindeki ailelerin yüreğine su serpti

PKK’nın kurucularından ve sözde üst düzey yöneticisi Ali Haydar Kaytan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonu ile etkisiz hale getirilmesi, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anne ve babalar tarafından sevinçle karşılandı.

MİT ve TSK, terörle mücadelede en uzun soluklu operasyonlardan birini gerçekleştirdi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı belirlendi. PKK’nın kurucularından ve sözde üst düzey yöneticilerinden olan Kaytan’ın etkisiz hale getirilmesi, HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler tarafından sevinçle karşılandı.



“Bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi”

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın, devletin terörle büyük bir mücadele verdiğini ifade etti. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan’ın etkisiz hale getirildiğini duyduklarını belirten Aydın, “İnanın bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. Çünkü bunlar bizim çocuklarımızı dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. PKK üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilsin. İnşallah darısı Murat Karayılan’ın başına olur. Darısı diğerlerinin başına olur. Devletimiz büyük bir mücadele veriyor bu çocuklarımız için. Bu yılanların başı tek tek ezilmediği müddetçe bizim çocuklarımızı göndermiyorlar. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babaların içine bir nebze olsa su serpildi. Şehit ailelerimizin yüreğine su serpildi. Çünkü bu çocukları terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla öldürdüler, bizim çocuklarımızı bunlar öldürüyor. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah darısı diğerlerinin başına olur” dedi.

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