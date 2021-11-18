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Evlat nöbetinde 808'inci gün: Aile sayısı 245'e yükseldi

DHA

Evlat nöbetinde 808'inci gün: Aile sayısı 245'e yükseldi


Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip 808 gündür eylem yapan ailelerin sayısı 245'e yükseldi. 2014 yılında 23 yaşındayken kızı Zahide için Hakkari´den gelip eyleme katılan Zebude Öner, "HDP kızımı alıp PKK'ya teslim etti. Kızımın peşinden 2 defa Irak'a gittim ama kızımı bana göstermediler" dedi.
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 808 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.
'KIZIMI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİM'
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2014 yılında, 23 yaşındayken kaçırılan kızı Zahide´nin bulunması için gelip eyleme katılan Zebude Öner ile birlikte evlat nöbeti tutan aile sayısı 245'e çıktı. Zebude Öner, kızına teslim olması için çağrı yaparak, "HDP kızımı alıp PKK'ya teslim etti. Kızımın peşinden 2 defa Irak'a gittim ama kızımı bana göstermediler. Buraya kızımı istemeye geldim. Kızımı nasıl götürdülerse öyle de geri getirsinler. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. İnşallah, kızım gelir ve kavuşurum. Zahide kızım; korkma evine gel. Kaç, güvenlik güçlerine teslim ol. Kimse sana ceza vermeyecek. Teslim ol, devletimiz de seni bana teslim edecek" dedi.
LİCE KAYMAKAMI'NDAN AİLELERE DESTEK
Bu arada, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice, ilçedeki STK temsilcileri ile birlikte ailelere destek ziyaretinde bulundu. Evlice, tek tek görüştüğü ailelere Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti. Evlice, annelerin evlat nöbetinde ortaya koydukları kararlılık ve iradenin terör örgütünün sonunu getireceğini belirterek, şunları söyledi:
"Diyarbakır annelerine destek vermek için buradayız. Diyarbakır annelerimiz tam 808 gündür evlat nöbetindeler. Annelerin evlat nöbetinde ortaya koymuş oldukları kararlılık, duruş, mücadele, azim ve bu irade, bu örgütün sonunu getirecek olan iradedir. Bizler de bu iradeyi oldukça önemsiyoruz. Özellikle şunun altını çiziyor ve vurguluyorum ki; bugün Lice'de iş adamlarımızla, girişimcilerimizle, sanayicilerimizle artık yatırımları konuşuyoruz, yapılacak işleri konuşuyoruz. Artık terör örgütünün sonu geldi. Annelerin buradaki mücadelesi ve devletimizin ortaya koyduğu iradeyle inşallah terör örgütü, ülke gündemimizden silinip atılacaktır. Diyarbakır anneleri, inşallah ortaya koydukları bu mücadeleyle evlatlarına yakın bir zamanda kavuşacaklar."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA
2021-11-18 14:45:02

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