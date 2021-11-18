Fiskaya şelalesi ışıklandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Fiskaya’da bulunan seyir terasında başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının hazırladığı ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 230 metrekarelik alanda olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme ile 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa etti. Yaklaşık 6 bin kilogram çelik kullanılan terasta aynı anda 45 kişi cam zemine çıkabilecek. 2 bin metrekarelik alanda deforme olmuş bazaltlar yenileriyle değiştirilirken yeşil alanlar ise mevsimlik çiçek ve ağaçlar ile süslendi. DİSİ Genel Müdürlüğü’nün tekrar akar hale getirdiği Fiskaya Şelalesi yapılan ışıklandırmayla rengarenk bir görünüme kavuştu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ayrıca seyir terası ve fetih kapısı arasında kalan kısım tarihi dokuya uygun bir şekilde ışıklandırıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla, vatandaşlar Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesini bir arada izleme fırsatını yakalayacak.

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