Mezarlıkların çevre duvarları yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerdeki mezarlık çevre duvarlarını yeniden inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların dış görünüşünün daha estetik bir görüntüye kavuşması amacıyla kent genelinde bakım ve düzenlenme çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bu kapsamda kent merkezindeki Yeniköy, Aziziye 1, Aziziye 2, Dicle ve Eğil mezarlıklarının çevre duvarlarını yeniliyor. Dicle ilçe mezarlığına 750 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde duvar ören ekipler, Eğil ilçe mezarlığına ise 60 metre travers ahşap yürüyüş yolu yaptı. Aziziye 1 Mezarlığında 303 metre uzunluğunda ve 1,50 metre yüksekliğinde çevre duvarının yapımını tamamlayan ekipler, 125 metre uzunluğundaki Aziziye 2 mezarlığının duvar yapım işini sürdürüyor. Yeniköy Mezarlığında başlatılan çalışmalar kapsamında 1030 metrelik eski duvarlar yıkılarak, yerine 1,50 metre yüksekliğinde sıralı taş duvar örülecek. Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır genelinde ihtiyaç duyulan mezarlıklarda düzenleme çalışmalarına devam edecek.

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