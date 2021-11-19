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Vatandaşların refaha kavuşacağı proje başladı Diyarbakır’ın beklenen dev projesi gerçekleşti Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Ambulans ve itfaiyenin giremediği mahalle de insani koşulları yükselmiş hale gelecek”

İHA

Vatandaşların refaha kavuşacağı proje başladı Diyarbakır’ın beklenen dev projesi gerçekleşti Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Ambulans ve itfaiyenin giremediği mahalle de insani koşulları yükselmiş hale gelecek”

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm resmen başladı. Vali Münir Karaloğlu, “Yeni mahalleyle gerçekten insani koşulları yükselmiş, parkıyla, bahçesiyle, sosyal donatısıyla, evlerinin kalitesiyle, burada yeni bir cazibe merkezi oluşacak” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar İlçe Belediyesinin hazırladığı projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinin ardında projenin inşa aşaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek. İlk etabı Kaynartepe Mahallesi'nde çarpık kentleşmeden kurtularak modern bir yapıya dönüşmesi için çalışma başladı. Projenin ön hazırlıkları ve fiyat tespit çalışmaları başarılı bir boyuta ulaşırken, ilk yıkımı başlayan 8 bina için bugün start verildi.

“Kimseyi mağdur etmeyeceğiz 100 vatandaşımızla anlaştık”
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 54 dönüm alan üzerinde 375 bina tespit edildiğini ve bin 365 hak sahibi arasında 602’si ile görüşülerek ilk etapta 100 vatandaş ile anlaştıklarını kaydetti. Vali Karaloğlu, ilk aşamada 8 binanın yıkımının startını verdiklerini, isteyene yeni yapılan evlerin verileceğini isteyene ise kamulaştırma bedelini vererek kimseyi mağdur etmeyeceklerini aktardı. Vali Karaloğlu, “26 Eylül 2020’de Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle içerisinde bulunmuş olduğumuz Kaynartepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım bölgenin riskli alan ilan edilmesiyle başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Bağlar Belediyemiz yine Çevre Bakanlığımıza bağlı GEDAŞ firması ortak bir çalışma başlattık. Öncelikle bölgede kentsel dönüşüm yaptığımız ilk faz bu, 54 dönümlük bir alan üzerinde şu anda çalışma yapıyoruz. Bu bölgede öncelikle hak sahiplerinin tespiti için bir çalışma yapıldı. Bölgede kaç bina var, kaç hak sahibiyle muhatap olacağız. Bölgede 375 bina, bin 365 hak sahibi tespiti yapıldı. Daha sonra Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu bir yer tahsisi yaparak kentsel dönüşüm ofisi oluşturuldu. Orada hem arsa hem de bina bedel tespitleri yapıldı. Sonra da vatandaşımızla görüşmelere geçildi. İşin en kritik aşaması orası bugüne kadar 602 hak sahibimizle görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 vatandaşımız ile anlaştık, tokalaştık ama bugün tapu devrini gerçekleştirdiğimiz, ödemelerini yaptığımız 8 binamızı yıkarak bölgede fiilen kentsel dönüşümü başlatmış oluyoruz. Vatandaş kendi mahallesinde kalmak istiyorsa burada üreteceğimiz yeni konutlardan da alabiliyor. Hayır ben bedelini almak istiyorum, kamulaştırma bedelimi istiyorum diyorsa vatandaşa bedelini veriyoruz, helalleşiyoruz, tapu kamuya geçmiş oluyor” dedi.

İnsani koşulları yükselmiş mahalle yapılacak
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, mühendislik hizmeti alınmadan itfaiye ve ambulansın giremediği sokakların ve ulaşımı olmayan evlerin insani koşulları yükselmiş bir mahalleye dönüşeceğini vurguladı. Vali Karaloğlu, “Üzerinde bulunduğumuz bölge maalesef Diyarbakır'da imarı olmadan mühendislik hizmete alınmadan, vatandaşın kendi kendine oluşturduğu sokağa, caddesi olmayan, itfaiyenin, ambulansın giremediği, vatandaşımızın mal, can ve sağlığını koruyamadığımız bir yapısı var. İnşallah buraya yapacağımız yeni mahalleyle gerçekten insani koşulları yükselmiş, parkıyla, bahçesiyle, sosyal donatısıyla, evlerinin kalitesiyle, burada yeni bir cazibe merkezi oluşacak inşallah. Diyarbakır'ın, özellikle Bağlar bölgesinde sekiz mahallemizde bu çalışmalar devam edecek inşallah. Tamamlanıncaya kadar inşallah durmadan çalışmalarımız sürecek, Allah vermesin bu bölgede bir afet olsa bir deprem olsa bu bölgeye ne insan girebilir ne makine girebilir. Çok zorlanırız. Onun için kentsel dönüşümü Diyarbakır'da çok hızla tamamlamamız lazım. Onun için de vatandaşımızın da bize desteğine ihtiyacımız var. Biz kesinlikle vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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