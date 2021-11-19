Diyarbakır Bağlar'da kentsel dönüşüm başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Bağlar'da kentsel dönüşüm başladı

DHA

Diyarbakır Bağlar'da kentsel dönüşüm başladı


Şeyhmus ÇAKANSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 8 binanın yıkımına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Kaynartepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım atıldı" dedi.
Yıkım törenine; Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın ile çok sayıda kurum müdürü katıldı. Vali Karaloğlu, 26 Eylül 2020'de Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan kararname ile Kaynartepe Mahallesi'nin riskli alan ilan edildiğini hatırlattı. Karaloğlu, "Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım, bölgenin riskli alan ilan edilmesi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Büyükşehir ve Bağlar belediyemiz ortak çalışma başlattık" dedi. 
'100 VATANDAŞIMIZLA ANLAŞTIK'
Bölgedeki ilk fazın 54 dönümlük olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bu bölgede öncellikle hak sahiplerinin tespiti için bir çalışma yapıldı. Bölgede 375 binada 1365 hak sahibi tespiti yapıldı daha sonra Bağlar Belediyesi bir yer tahsisi yaparak kentsel dönüşüm ofisi oluşturuldu sonra da vatandaşlarımızla görüşmelere geçildi. Bugüne kadar 602 hak sahibi ile görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 vatandaşımızla anlaştık, tokalaştık fakat bugün tapu devrini gerçekleştirdiğimiz, ödemelerini yaptığımız 8 binamızı yıkarak, bölgede fiilen kentsel dönüşümü başlattık. Helalleşiyoruz, tapu kamuya geçmiş oluyor. İki modelimiz var. Bugün her şeyi tamamlanan tapu devri yapılan 8 binamızı yıkacağız" diye konuştu. 
'İTFAİYE VE AMBULANS GİREMİYOR'
Vali Karaloğlu, Bağlar'da imarı olmadan, mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşın kendi kendine oluşturduğu, sokağı ve caddesi olmayan hatta itfaiye ile ambulansın giremediği yer olduğuna dikkat çekerek "Buraya yapacağımız yeni mahalle ile gerçekten insani koşulları yükselmiş; parkıyla bahçesiyle sosyal donatısıyla evlerinin kalitesiyle yeni bir cazibe merkezi oluşacak. Sadece burada değil Diyarbakır'ın başka noktalarında da kentsel dönüşüm çalışması sürüyor. Bugün burada 8 konut yıkacağız ama bir tanesine tek makine sokabiliyoruz. Diğerleri mahallelerin arasında makine bile girmiyor. Elle kazmayla kürekle küsküyle yıkacağız. Hiç sorun değil. Önemli olan bir an önce bölgeyi dönüştürebilmek. Çok hızla çalışıyoruz" dedi. 
BAŞKAN BEYOĞLU: TOKİ YENİ KONUTLAR YAPACAK
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan 375 yapı ile 1358 bağımsız birimin yıkılmasıyla TOKİ'nin yeni konutlar yapacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da "2,5 yıldır bizim emek verdiğimiz, çaba gösterdiğimiz Bağlar'ımızda kentsel dönüşümün elzem olduğunu ciddi bir şekilde çalışmalar yaptık. Bu yapıların hiçbiri oturulmaya uygun yerler değil. Bugün yıkımına başlıyoruz. En geç 1-2 yıl zarfında kullanılamaz yerler; çok modern, geniş kaldırımlarıyla parklarıyla lüks binalarıyla güzide Bağlar halkımızın hak ettiği en nezih ve temiz yerler olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN, Serdar SUNAR
2021-11-19 12:30:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşların refaha kavuşacağı proje başladı Diyarbakır’ın beklenen dev projesi gerçekleşti Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Ambulans ve itfaiyenin giremediği mahalle de insani koşulları yükselmiş hale gelecek”
YEREL HABERLER Vatandaşların refaha kavuşacağı proje ...
DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor
YEREL HABERLER DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor
Eşini ve oğlunu öldürmeye azmettirmekten yargılanan baba ve oğluna ara celsede tahliyeye tepki Ölenlerin yakınları oturma eylemi başlattı
YEREL HABERLER Eşini ve oğlunu öldürmeye azmettirmekten yargılanan ...
Bağlar Belediyesi projeyi hazırladı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk kazmayı vuruyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi projeyi hazırladı, Çevre ve ...
Diyarbakır annelerinin HDP ve PKK’ya başkaldırışları 808. gününde
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin HDP ve PKK’ya başkaldırışları ...
Mezarlıkların çevre duvarları yenileniyor
YEREL HABERLER Mezarlıkların çevre duvarları yenileniyor
Fiskaya şelalesi ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Fiskaya şelalesi ışıklandırıldı
Evlat nöbetinde 808'inci gün: Aile sayısı 245'e yükseldi
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde 808'inci gün: Aile sayısı 245'e ...
Tutşi, "Serapgüzeli’ndeki çalışmalarımız daha çok kadınların yüzünü güldürecek"
YEREL HABERLER Tutşi, "Serapgüzeli’ndeki çalışmalarımız daha çok ...
İş yerinin önünde uyurken cebinden telefonu çalındı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER İş yerinin önünde uyurken cebinden telefonu çalındı; ...
PKK’nın sözde yöneticisi Kaytan'ın öldürülmesi evlat nöbetindeki ailelerin yüreğine su serpti
YEREL HABERLER PKK’nın sözde yöneticisi Kaytan'ın öldürülmesi evlat ...
Hakkarili anne, 8 yıldır PKK’nın elinde olan kızı için evlat nöbetine dahil oldu
YEREL HABERLER Hakkarili anne, 8 yıldır PKK’nın elinde olan kızı ...
Yankesici kamera görüntülerinden kendini ele verdi Diyarbakır polisi kamera görüntüleri ve hassas çalışmalarla yankesicilik yapan 1 kişiyi yakaladı Yankesicinin çaldığı cep telefonu sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Yankesici kamera görüntülerinden kendini ele ...
Bağlar Belediyesi, Diyarbakır'ın tanıtım ve kültür elçiliğini yapıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Diyarbakır'ın tanıtım ve kültür ...
Dünyaya yayılan lezzetler üretim bandından personel kişisel bakımına kadar denetleniyor Diyarbakır’dan dünyaya yayılan lezzet adım adım denetleniyor
YEREL HABERLER Dünyaya yayılan lezzetler üretim bandından personel ...
Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ...
Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı Sulu hile ile şaşırttı
YEREL HABERLER Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı Sulu hile ...
Doç. Dr. Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini beklemeyin
YEREL HABERLER Doç. Dr. Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini ...
AFAD'tan sağlık personeline afet bilinci eğitimi
YEREL HABERLER AFAD'tan sağlık personeline afet bilinci eğitimi
Diyarbakır ve ilçelerinde Sezai Karakoç için gıyabi cenaze kılındı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve ilçelerinde Sezai Karakoç için gıyabi ...
Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır’da gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır’da gıyabi ...
Kadrajımdan çocuk film yarışması jürisi açıklandı
YEREL HABERLER Kadrajımdan çocuk film yarışması jürisi açıklandı
Öğrenciler ‘Diyarbakır Benim’ projesiyle kenti tanıyacak
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘Diyarbakır Benim’ projesiyle kenti ...
Gıda denetimi yapan personele eğitim
YEREL HABERLER Gıda denetimi yapan personele eğitim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.