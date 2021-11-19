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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Pediatri Kongresi Diyarbakır'da başladı

DHA

Doğu Pediatri Kongresi Diyarbakır'da başladı


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 1. Doğu Pediatri Kongresi, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede çok sayıda bilim insanı çocuk sağlığı ve hastalığı ile ilgili bilimsel çalışmaları ve deneyimlerini aktaracak.
Doğu Pediatri Derneği'nin düzenlediği 1. Doğu Pediatri Kongresi, 3 gün boyunca Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi´nde devam edecek. Kongereye Uluslararası Pediatri Kurulu Başkanı Enver Hasanoğlu, Bilim Kurulu üyeleri Ateş Kara ve Hasan Tezer'in yanı sıra çok sayıda bilim insanı katıldı. Yapılan kongre ilgili bilgi veren Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, kongreye katılan bilim insanlarıyla beraber tıp alanındaki son gelişmeleri, son güncellemeleri derleyerek elde edilen araştırmalarla bölgemizdeki tüm çocuk hekimlerini bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Geçen yıl kurduğumuz Doğu Pediatri Derneği tarafından bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz kongrede, bölgemizdeki tüm meslektaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Türkiye'deki çok seçkin bilim insanlarımız ve çok değerli dernek başkanlarımızla beraber tıp alanındaki son gelişmeleri, son güncellemeleri derleyerek ve araştırmalarını bize sunarak bölgemizdeki tüm çocuk hekimlerini bilgilendirmeyi amaçladık. Katılımcı meslektaşlarımız, bu 4 gün süresince öncelikle kurslarda hem kendilerini akademik olarak geliştirdiler hem de bilgilerini güncellediler. 3 gün boyunca devam edecek kongremizde çocuk sağlığı ve hastalıklarını tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz."
'KONGREYE 865 KALIMCI İŞTİRAK ETTİ'
Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena da bölgedeki hekimlerden gelen talep doğrultusunda bu kongreyi gerçekleştirdiklerini ve kongreye 865 hekimin katılım sağladığını belirtti. Kongreye 865 katılımcı iştirak etiğini kaydeden Asena şunları söyledi:
"Çeşitli bölgelerden hocalarımız burada, Uluslararası Pediatri Kurulu Başkanı Enver Hasanoğlu hocamız ve yine bilim kurulundan Ateş Kara ile Hasan Tezer hocalarımız burada. Mutluyuz, bölgemizde bilimsel bir açlık var. Sahadaki hocalarımızın sürekli bir talebi vardı. Özellikle bölgemizde, çocuk sağlığı ve hastalıklarını Diyarbakır'da konuşalım, diye. Uluslararası kongrelerimiz oluyordu ama neden Diyarbakır'da olmasın, neden bölgemizde olmasın dedik ve çocuk sağlığı ile hastalıkları tüm yanları ile konuşulacak buradaki kongreyi gerçekleştirdik."DHA-Sağlık Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-11-19 16:09:40

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