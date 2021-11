Vali Münir Karaloğlu: "Artık bizim Diyarbakır’da feda edebileceğimiz tek bir gencimiz bile yok"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen Uyanış Gençlik Futbol Turnuvası’nın finali, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen turnuvada 1213 yaş kategorisi ve 1415 yaş kategorisinde 33 takım yer aldı. 1320 sporcunun katıldığı turnuvada, 90 müsabaka yapıldı. DSİspor ile Diclekentspor arasında oynanan final maçında şampiyonu DSİspor oldu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyarbakır'ın 17 ilçesinin tamamında gençlik hizmetleri ve spor altyapısı yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladıklarını anımsattı. Bakan Kasapoğlu’nun önümüzdeki günlerde kente gelmesiyle şu ana kadar biten tesislerin açılışının yapılacaklarını dile getiren Vali Karaloğlu, "Her ilçede gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları, bilgi evleri, akademi liseler, akademi üniversite gençliğimiz ile ilgili ihtiyaç duyulan tesislerin 17 ilçede yapımının sürüyor. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere büyük önem veriyoruz. İstiyoruz ki bu kadim şehrin güzel çocuklarına, gençlerini iyi bir gelecek hazırlayalım. Gençlerimiz iyi yetiştirelim. Onların özgüvenleri yüksek olsun. Onlar sportif faaliyetler ile beraber bireysel karar verme yetenekleri gelişsin" dedi.



"Çocuklarımız fitnecilerin, bozguncuların, bölücülerin eline düşmesin"

Devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve spor kulüpleri ile beraber çocuklar ve gençler için mücadele ettiklerini kaydeden Vali Karaloğlu, konuşmalarına şöyle devam etti:

"Artık bizim Diyarbakır’da bölgede feda edebileceğimiz tek bir gencimiz bile yok. Onun için her gencimize her çocuğumuza mutlaka ulaşmak istiyoruz. Ulaşmak istiyoruz ki çocuklarımız kötü niyetli insanların eline düşmesin. Çocuklarımız fitnecilerin, bozguncuların, bölücülerin eline düşmesin. Arzu ediyoruz ki, Diyarbakır'ın gençleri, Dicle’nin kuzuları artık kurda çakala yem olmasın. Bütün gayretimiz bu, bunun için mücadele ediyoruz. Amacımız hem ruhen hem bedenen hem fikren güzel çocuklar yetiştirelim. Güzel çocuklar yetiştirelim ki, bu çocuklar önce kendilerine, ailelerine, ülkelerine, milletlerine, bayraklarına, ümmetlerine faydalı çocuklar ve gençler olsunlar."

Müsabakaya katılan sporculara başarılar dileyen Vali Karaloğlu, turnuvada kazanan takımlara kupalarını takdim etti.

Vali Ahmet Cemil Serhadlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, sporcular ve aileleri katıldı.

