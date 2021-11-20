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‘İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu’ kuruldu

İHA

–Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu' kuruldu. Fotoğraf severler, platformun lansman tanıtım programı ve sergisinde bir araya geldi.

‘İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu’ kuruldu

–Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu’ kuruldu. Fotoğraf severler, platformun lansman tanıtım programı ve sergisinde bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesince, sadece Diyarbakır fotoğraflarından oluşan, profesyonel veya amatör fotoğrafçıları bir araya getiren platformun tanıtım toplantısı, tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlendi. Toplantıda, platformda en fazla beğeni alan fotoğraflar sergilendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kızılkaya, platforma ilişkin bilgi verirken, toplantıya katılan Vali Münir Karaloğlu, "Tanıtımını yaptığımız İki Gözüm Diyarbakır platformu şu anda dünyadaki meşhur sosyal medya platformları gibi bir platform. Bu platform dünyada ilk defa bir şehrin platformu olarak Diyarbakır'da. Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunu, insanlığın lezzet serüveninin bu topraklarda başladığını belirterek, son dönemde Diyarbakır'ın çok popüler olduğunu, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda insanın kente geldiğini, gelen insanların "Biz Diyarbakır'ı böyle bilmiyorduk" dedi.
“Bu platform dünyada ilk defa bir şehrin platformu olarak Diyarbakır'da”
Göreve geldiği günden bugüne kenti doğru tanıtabilmek için çaba gösterdiğini anlatan Vali Karaloğlu, "Tanıtımını yaptığımız İki Gözüm Diyarbakır platformu şu anda dünyadaki meşhur sosyal medya platformları gibi bir platform. Bu platform dünyada ilk defa bir şehrin platformu olarak Diyarbakır'da. Diyarbakır'da yaşayan, kenti gezmeye, görmeye gelen veya fotoğraf meraklısı binlerce gözün gördüğü ve fotoğrafladığı güzellikleri paylaşma imkanı veriyor platformda. Diyoruz ki gel, gör, hisset, çek ve paylaş” diye konuştu.
“Bu şehirde ne varsa platformda da o olacak”
Platformda paylaşılan fotoğraflar ile farklı kategorilerde yarışmalar yapacaklarını belirten Vali Karaloğlu, “30 Eylül 2022'ye kadar yarışma devam edecektir. Yarışmada dereceye girenlere ödüller verileceğiz ve oluşturduğumuz jüri ile fotoğraflar arasından sergiler oluşturacağız. Diyarbakır'ı seviyorsak güzelliklerini de örtmeden hep birlikte insanlıkla paylaşmamız lazım. Biz bu platformdan çok şey bekliyoruz. Test süresince beklediğimizden çok ilgi gördü. Şu anda sitenin 1500'ye yakın abonesi var ve 7 bin fotoğraf paylaşılmış. Tarih, kültür, sosyal yaşam gibi her türlü insani faaliyetlerle ilgili fotoğrafları görme şansınız var. Bu şehirde ne varsa platformda da o olacak. Diyarbakır halkının bu platformu sahiplenmesi gerekir ve bu platform kenti tanıtma anlamında yaptıkları faaliyetlerin bir aşamasıdır. Tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Diyarbakır'ın geleceği parlak”
Diyarbakırlıların platforma ve huzur ile güvene sahip çıkmasını isteyen Vali Karaloğlu, "Şu anda Aralık ayının sonuna kadar Diyarbakır'daki otellerde yer bulmak mümkün değil. Diyarbakır'ın geleceği parlak. Anahtar, şu anda kentte yakaladığımız huzur ve güveni devam ettirmek. Bunu devam ettirdiğimiz sürece Diyarbakır'ın geleceği bugünden iyi olacak. Diyarbakır sadece kendini değil çevresindeki şehirleri de kalkındıracak potansiyeli olan bir şehir. Her gün en az iki yatırımcı ile konuşuyorum. Sayıları her geçen gün artıyor. Devlet terörün şiddet yapma gücünü kırdı. Bundan sonra terörün kamuoyu yapma gücünü ancak halk ile kırarız, halkın huzur ve güvene sahip çıkması lazım. Sahip çıktığında göreceksiniz ki Diyarbakır bugün konuştuğumuz şehirlerin çok çok ötesine geçecek her bakımdan" ifadelerinde bulundu.
Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekerek platforma eklerken, Platforma fotoğraf yükleyen ve jüri tarafından fotoğrafları seçilerek sergilenenlere yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi.
Vali Karaloğlu, sergilemeye değer bulunan fotoğrafları belirleyen Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kızılkaya ve diğer jüri üyelerine teşekkür belgesi verirken, İçkale’de bulunan Saint George Kilisesi Sanat Galerisinde açılan sergi, bir ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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