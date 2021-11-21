

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesiŞanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 23 HT 228 plakalı TIR ile karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 6 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2021-11-21 08:26:35



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