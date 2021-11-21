Diyarbakır'da sis etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa, Diyarbakır-Elazığ ve Diyarbakır-Bingöl karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kayapınar ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Bu arada sis nedeniyle güzel manzaralar oluşturdu. Yüksek katlı yapılar ise sis bulutunun altında kaldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2021-11-21 09:13:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.