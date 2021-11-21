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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye Mahalle sokaklarına hizmet eli değdi

İHA

Muradiye Mahalle sokaklarına hizmet eli değdi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçenin eski yerleşim yerleri arasında yer alan Muradiye Mahallesinde yapısı bozulan kaldırımları ve sokakları yenileyerek yaya geçişleri için elverişli hale getirdi.
Bağlar Belediyesi, eski Bağlar bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinde vatandaşların kış döneminde sıkıntı yaşamaması için önlemler almaya devam ediyor. Yapısı bozulan kaldırımlar yenilenerek sokaklar ulaşım ve yaya kullanımları için sağlıklı hale getiriliyor. Muradiye ve 5 Nisan mahallelerinde bozulan kaldırım taşları yenilendi, sokakların üst yapısı yapılan çalışmalarla elverişli hale getirildi.
Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, hizmetle ilgili taleplerinin zamanında yerine getirildiğini belirterek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun vatandaşlarla kurduğu sıcak iletişimin güven oluşturduğunu söyledi. Demir, "Bugüne kadar halkımızın hizmeti ve huzuru için ne talep ettiysek belediyemiz yerine getirdi. Kentsel dönüşüm programı sırasında Valimiz Münir Karaloğlu'na da ifade ettim. Biz hem valimizden hem belediye başkanımızdan çok memnunuz. Hüseyin başkan mütevazi kişiliği ve çalışkanlığıyla halkın takdirini ve güvenini kazanmış durumda. Hemen her gün sokaklarda ve evlerde halkın arasında, mahallem adına bu duruşundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

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