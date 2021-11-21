Hırsızlık ve polise mukavemete 4 tutuklama



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da hırsızlık olayı sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine, mukavemet gösterip, tehdit ve hakarette bulunarak darbettiği öne sürülen Tacettin Aslan ile hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Olay, 18 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşanan hırsızlık olayı sonrası kavga çıktı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapıp yerdeki boş kovanları toplayan polis ekiplerine Tacettin Aslan ile yanındaki P.A. ve B.A. mukavemet gösterdi, hakarette bulunup, darbetti. Bunun üzerine 3 kişi ile hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen Yalçın İzgi, Yusuf Diyar Bayram ve Hacı Eşme gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece çıkarılan şüphelilerden P.A. ve B.A. serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2021-11-21 15:36:33



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