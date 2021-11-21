BAL derbisinde kazanan yok

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup’ta yer alan Diyarbakır’ın iki takımı arasında oynanan maçta Bağlar Belediyespor ve Diyarbakırspor 00 berabere kaldı.
Seyrantepe spor tesislerinde oynanan karşılaşmada iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamayınca puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 10’a yükselterek namağlup unvanını ve çıkışını sürdürdü. Diyarbakırspor ise 3. maçında ilk puanını aldı.
BAL’da Diyarbakır takımlarının aldığı sonuçlar
1. Bölge 2. Grup
Bağlar BelediyesporDiyarbakırspor: 00
1. Bölge 3. Grup
12 BingölsporBismil 21Spor: 51
Çınar BelediyesporElazığ Kovancılarspor: 01
Elazığ YolsporBismil 1936 Spor: 31
Haftanın Programı
DiyarbakırsporBatman 72 Belediyespor
Muş BelediyesporBağlar Belediyespor
Bismil 21SporElazığ Yolspor
Bismil 1936SporÇınar Belediyespor
KızıltepesporSilvan Belediyespor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.