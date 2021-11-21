BAL derbisinde kazanan yok

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup’ta yer alan Diyarbakır’ın iki takımı arasında oynanan maçta Bağlar Belediyespor ve Diyarbakırspor 00 berabere kaldı.

Seyrantepe spor tesislerinde oynanan karşılaşmada iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamayınca puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 10’a yükselterek namağlup unvanını ve çıkışını sürdürdü. Diyarbakırspor ise 3. maçında ilk puanını aldı.



BAL’da Diyarbakır takımlarının aldığı sonuçlar

1. Bölge 2. Grup

Bağlar BelediyesporDiyarbakırspor: 00



1. Bölge 3. Grup

12 BingölsporBismil 21Spor: 51

Çınar BelediyesporElazığ Kovancılarspor: 01

Elazığ YolsporBismil 1936 Spor: 31



Haftanın Programı

DiyarbakırsporBatman 72 Belediyespor

Muş BelediyesporBağlar Belediyespor

Bismil 21SporElazığ Yolspor

Bismil 1936SporÇınar Belediyespor

KızıltepesporSilvan Belediyespor

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