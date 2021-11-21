DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bağlar ilçe sınırları içinde yer alan Eski Siverek Caddesi’nde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin daha modern bir altyapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ, Bağlar ilçesi Kamışlo Caddesi’nde yer alan Eski Siverek Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını tamamladı.

Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı, çalışmalar kapsamında Eski Siverek Caddesi’ne, bin 282 metre uzunluğunda, 800 ve 1000 milimetre çaplarında betonarme yağmur suyu şebeke hattı, 900 metre uzunluğunda 300 milimetre çapında koruge ızgara hattı, bin 200 milimetre çapında 23 adet prefabrik muayene bacası ve 50 adet yağmur suyu ızgara bacası yerleştirdi.



“1 milyon 393 bin 985 Türk Lirası değerinde çalışma tamamlandı”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Eski Siverek Caddesi’nde tamamlanan çalışmayı inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı. Tutşi, “Kent trafiği açısından oldukça önemli bir konuma sahip olan Siverek Caddesi’ndeki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladık. Altyapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda caddede üstyapı işlemlerine başlayacak. Üstyapının tamamlanmasının ardından oldukça modern bir caddeyi Diyarbakırlılara kazandıracağız. Kentin ihtiyaçları dahilinde DİSKİ’nin, başta içme suyu ve altyapı olmak üzere çalışmalarına devam etmekte. Hedefimiz, sağlıklı içme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamak, ileri teknolojiyi kullanarak insana ve çevreye zarar vermeden atık suları geri kazanmak” diye konuştu.

Tutşi’ye, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük ve daire başkanları eşlik etti.

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