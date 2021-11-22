Vali Karaloğlu: Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu: Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak

DHA

Vali Karaloğlu: Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak


Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kulp Çayı üzerinde yapımı süren Silvan Barajı'nın tamamlanması ile 2 milyon 350 bin hektar alanın sulanacağını ve 305 bin kişiye de yeni istihdam olanağı sağlayacağını açıkladı.
Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Kulp Çayı üzerinde süren Silvan Barajı´nın inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, 3 yıl sonra bitirilmesi öngörülen barajın, tamamlanmasıyla 305 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını ve bunun da ekonomiye önemli katkı sunacağını söyledi.
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAMU YATIRIMI'
Helikopterle sahayı denetleyen Vali Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapımı yürütülen barajın Türkiye'deki en büyük kamu yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Karaloğlu "Silvan Barajı ve Sulama Projesi; ana baraj ile beraber alt 7 barajdan oluşan sulama tesisi. Bugünkü 2021 yılı fiyatları ile sadece inşaat kısmı 20 milyar TL'lik büyükçe bir kamu yatırımı. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay, Pamukçay, Başlar barajlarında su tuttuk. Ambar Barajı'nda 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs Barajı'nda şu anda inşaat devam ediyor. Bulaklıdere Barajı'nın ihalesi 2021'in sonunda yapılacak ve son alt baraj olan Karacalar Barajı'nın ihalesi de 2022 de yapılmış olacak" dedi.
'AVRUPA´NIN EN YÜKSEK BARAJI'
Silvan'ın 175,5 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliği taşıdığını ifade eden Karaloğlu, şunları söyledi:
"Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı. Barajın 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi var. Büyükçe bir baraj. Sadece bugünkü rakamlarla 4 milyar TL'lik de kamulaştırma maliyeti var. Şu anda kamulaştırma işlemlerine de devam ediyoruz. Şu anda barajın taş dolgusu bitti. Ön yüzeyi betonlama çalışması devam ediyor. 2022 yılı içerisinde betonlama, ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022'nin sonunda hedefimiz; Silvan Barajı'nda su tutmayı planlıyoruz. Barajın esas amacı; tarımsal sulama. 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Silvan Barajı tamamlandığında Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak. Yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak."
'BARAJDA ENERJİ DE ÜRETİLECEK'
Projenin bitmesiyle Silvan, Bismil ve Sur ilçelerindeki çiftçilerin gelirinin yükseleceğini aktaran Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:
"Özellikle bölgedeki sanayi, tarımsal ürünleri, pamuk gibi mısır gibi üretimini artıracak ve Diyarbakır'ı gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüştürecek. Bugün de Diyarbakır bir tarımsal üretim merkezidir. Diyarbakır, Silvan Barajı bittiğinde gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüşecek. 75 bin dekarlık dönümlük alanda Kuruçay ve Pamukçay barajlarımızdan ve Başlar Barajı'mızdan ilk sulamaya başlayacağız. Babakaya ve Silvan, 19 kilometrelik 2 tane büyük tünel var. Tünellerin tamamlanmasıyla 97 kilometrelik ana kanalın cazibe ile çalışacak olan, saniyede 211 metreküp su taşıyacak büyük bir nehir. Projenin tamamlanmasıyla ülkemiz, bölgemiz Diyarbakır'ımız çok büyük bir tarımsal ivmeyi de yakalamış olacak. Barajda enerji de üretilecek. 160 megavatlık bir enerji santrali olacak. Barajın ve projenin esas amacı ve maksadı; sulama, tarımsal sulama maksatlı inşa ettiğimiz bir proje."
'GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE'
Terör örgütü PKK'nın barajda çalışanlara zarar vermemesi için en üst seviyede güvenlik önlem aldıklarını hatırlatan Karaloğlu "Silvan'da, Diyarbakır'da halkın yaşamını kolaylaştırmak için halkın gelirini artırmak için Türkiye´nin en büyük kamu yatırımını yapıyoruz. Ama burada çalışan bölgenin çocukları, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama her koşulda bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2021-11-22 09:52:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DİSKİ, altyapı çalışmalarını bir bir tamamlıyor
YEREL HABERLER DİSKİ, altyapı çalışmalarını bir bir tamamlıyor
Diyarbakırlı genç futbolcular Trabzonspor’un radarında
YEREL HABERLER Diyarbakırlı genç futbolcular Trabzonspor’un ...
BAL derbisinde kazanan yok
YEREL HABERLER BAL derbisinde kazanan yok
Hırsızlık ve polise mukavemete 4 tutuklama
YEREL HABERLER Hırsızlık ve polise mukavemete 4 tutuklama
Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya pankartlı kutlama
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya pankartlı ...
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’ye “helalleşme” tepkisi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’ye “helalleşme” ...
Diyarbakır’da 593 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 593 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da korkutan tablo: 509 kazada 4 kişi öldü, 280 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korkutan tablo: 509 kazada 4 kişi öldü, ...
Muradiye Mahalle sokaklarına hizmet eli değdi
YEREL HABERLER Muradiye Mahalle sokaklarına hizmet eli değdi
Güneydoğu’nun en genç CEO’su Diyarbakır’da
YEREL HABERLER Güneydoğu’nun en genç CEO’su Diyarbakır’da
Diyarbakır'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sis etkili oldu
TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
DSÖ 2016 yılı verilerine göre 3 milyon insanın ölümü alkolle ilişkilendirildi Alkol Bağımlılığı Farkındalık Haftası Prof. Dr. Atlı’dan uyarı: Çözüm psikiyatri uzmanı ve uygun tedavi
YEREL HABERLER DSÖ 2016 yılı verilerine göre 3 milyon insanın ölümü ...
Evlat nöbetindeki aileler 810 gündür çocukları için direniyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler 810 gündür çocukları için ...
Yenişehir Belediyesi’nden spora ve sporcuya yatırım
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi’nden spora ve sporcuya yatırım
‘İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu’ kuruldu
YEREL HABERLER ‘İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu’ kuruldu
DİSKİ, Diyarbakırlılara 108 milyon metreküp içme suyu ulaştırdı
YEREL HABERLER DİSKİ, Diyarbakırlılara 108 milyon metreküp içme suyu ...
Vali Münir Karaloğlu: "Artık bizim Diyarbakır’da feda edebileceğimiz tek bir gencimiz bile yok"
YEREL HABERLER Vali Münir Karaloğlu: "Artık bizim Diyarbakır’da feda ...
3 düşük sonrası rahmi alınması gerektiği söylenen hasta sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 3 düşük sonrası rahmi alınması gerektiği söylenen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.