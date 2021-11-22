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Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı

DHA

Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada ölü sayısı 3´e çıktı. Muzaffer Baran (32) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 13 Kasım gecesi Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3. Sokak´ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) kurtarılamadı.
Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-11-22 11:42:14

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