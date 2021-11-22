Barış için kıraathanede toplanan grubun silahlı kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Diyarbakır’da geçtiğimiz hafta gece yarısı barış için bir kıraathanede toplanan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yaralı 2 kişiden 1’i hayatını kaybederken olayda, ölü sayısı 3’e yükseldi.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokakta bulunan bir kıraathanede meydana gelmişti. Aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için geçtiğimiz hafta gece kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında grup arasında silahlı kavga yaşandı. Savaş alanına dönen olayda, Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) olayda hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Muzaffer Baran (32), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu inceleme ise sürüyor.

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