Eski Siverek Caddesinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Siverek Caddesinde altyapı çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin daha modern bir altyapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ, Bağlar ilçesi Kamışlo Caddesinde yer alan hava limanına bağlantısı olması nedeniyle kent trafiği açısından önemli bir yere sahip olan eski Siverek Caddesindeki altyapı çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında caddeye, bin 282 metre uzunluğunda betonarme yağmur suyu şebeke hattı, 900 metre uzunluğunda ızgara hattı, 50 yağmur suyu ızgara bacası yerleştirildi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, caddede incelemelerde bulunarak teknik personelden bilgi aldı. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirten Tutşi, altyapı çalışmaların bitmesiyle Büyükşehir Belediyesinin üst yapı işlemlerine başlayacağını ifade etti.

Kentin ihtiyaçları doğrultusunda DİSKİ’nin çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Tutşi, hedeflerinin sağlıklı içme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamak olduğunu vurguladı.

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